Emotivo acto
Los enfermos de alzhéimer piden en Plasencia ser "escuchados y comprendidos"
Pacientes y familiares leen un manifiesto en el acto institucional celebrado en el salón de plenos municipal
La actividad da inicio al programa organizado por Afads Norte de Cáceres por el día mundial
"Tenemos derecho a ser escuchados y comprendidos porque hemos alcanzado ya una madurez que otros colectivos lograron hace tiempo". Es una de las reivindicaciones que enfermos y familiares de personas con alzhéimer han expuesto en Plasencia en el acto institucional por el día mundial de la enfermedad.
Ha tenido lugar en el salón de plenos, de la mano de la asociación Afads Norte de Cáceres y con la colaboración del ayuntamiento. La presencia de los verdaderos afectados ha llenado el acto de emoción, sobre todo por sus palabras: "No solo deben oírnos, sino escucharnos y comprender que no necesitamos atenciones generales que sirven para otros colectivos, sino que somos diferentes a ellos y generamos una situación de dependencia concreta que requiere atención específica".
Concentración en la plaza Mayor
Con el acompañamiento musical de Pablo Elizo, el acto institucional ha dado paso a una concentración en la plaza Mayor, en la que, al igual que en el salón de plenos, han participado el alcalde, Fernando Pizarro, y concejales de distintos partidos de la oposición.
La actividad ha dado inicio al programa elaborado por Afads con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que continuará este martes y miércoles con una mesa informativa y mercadillo solidario en la plaza Mayor, de diez a dos de la tarde. Además, el miércoles habrá un paseo guiado por la zona monumental, de una hora de duración y a cargo de Montaña Domínguez, a partir de las seis de la tarde.
Premio a Ricardo Señorán
Para finalizar, el viernes tendrá lugar su tradicional café del alzhéimer y la entrega del cuarto premio Afads, que este año ha recaído en el chef de Plasencia Ricardo Señorán, propietario del restaurante Farragua, ubicado en Gijón y que ha organizado este año una cena solidaria a favor de Afads.
El café y la entrega del premio serán en Mercado bar, a las seis de la tarde.
