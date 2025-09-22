La moda sostenible vuelve a inundar Plasencia gracias a la Diputación de Cáceres

La moda y la concienciación social volverán a darse la mano el próximo fin de semana en Plasencia gracias a la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil Resotex, impulsada por la Diputación de Cáceres y financiada con fondos europeos.

Del viernes 26 al domingo 28, tendrá lugar la segunda edición de esta iniciativa que fue un "éxito rotundo" el año pasado, en palabras de la vicepresidenta primera de la Diputación, Esther Gutiérrez. Esta ha destacado en la presentación la simbiosis que se da en Resotex de las tradiciones textiles y "prácticas ancestrales" con las nuevas tendencias de la moda, sin olvidar los "desafíos medioambientales" y la necesidad de "repensar la forma de producir y consumir".

Un total de 13 organizaciones de España y Portugal se han unido para hacer realidad esta feria, en la que "el residuo se convierte en recurso" y los diseñadores que participan tiene "una visión ética de la moda y de la economía circular".

Los datos

Resotex se inaugurará el viernes, a las 12.30 horas en la plaza Mayor, y contará con 35 expositores, entre ellos de once marcas nuevas de Extremadura; además de 14 diseñadores, una veintena de actividades, repartidas entre la plaza Mayor, plaza de la Catedral y de abastos; 21 ponentes y una inversión de la Diputación de 135.000 euros.

Las novedades

Gutiérrez ha explicado las novedades de esta segunda edición, como la campaña de sensibilización que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 10 de octubre en centros educativos y un concurso juvenil de vídeos cortos.

Además, recorrerán la feria informadores con mochilas para enseñar dónde se debe reciclar la ropa y habrá un flashmob a cargo de la escuela de danza de Diputación y la asociación cultural El Cantillo, de Cabezuela del Valle.

A su vez, la feria contará con clases magistrales de los oficios artesanos; un concurso para ser diseñador por un día y dos desfiles, uno el sábado a las seis de la tarde y otro el domingo a las doce, este último con la periodista placentina Raquel Sánchez Silva como presentadora.

El programa completo se puede consultar en www.resotex.com.

Protagonistas

Por parte de los diseñadores participantes, José Ramón García, de Corsinología Atelier, en Jarandilla de la Vera, ha destacado la oportunidad que ofrece Resotex para que "los diseñadores nos unamos, conozcamos y hagamos cosas juntos".

Por su parte, Julián Sánchez, de 100 colores, 100, en Serrejón, ha agradecido el apoyo de la Diputación por una empresa que apuesta por el reciclaje y destaca que es posible llevarlo a cabo con "pequeños gestos".

Sara Sánchez, de Sra. Sarita, en Plasencia, impartirá durante los tres días un taller de costura y arreglos básicos al que ha animado a participar para "dar una segunda vida a las prendas" y también ha dado las gracias por la oportunidad de "dar visibilidad a la moda sostenible".

Por parte del ayuntamiento, el primer teniente de alcalde, David Dóniga, ha definido Resotex como un encuentro "cultural y turístico" que abogan porque continúe y se consolide en el calendario de actos placentino. Ha subrayado que la ferie "une lo local con lo internacional, lo tradicional con lo innovador" en aras de un "consumo responsable".