Mejora de edificios en la ciudad
Plasencia impulsa la rehabilitación de un edificio histórico en la Plaza Mayor
El edificio se encuentra en la plaza mayor placentina número 23, esquina con calle Los Quesos
Se recuperará el valor patrimonial
Mónica Meneses
La Junta de Gobierno Local placentina ha dado luz verde a la rehabilitación integral del edificio situado en la Plaza Mayor número 23, esquina con calle Los Quesos. Esta actuación permitirá recuperar un inmueble de alto valor patrimonial y destinarlo a locales y viviendas.
El proyecto
El proyecto incluye la reordenación de forjados para nivelar las alturas con el edificio colindante, la instalación de un ascensor, la reforma de las escaleras y la modificación de los huecos de fachada, respetando la tipología y el volumen original del edificio.
Según el informe técnico municipal, el inmueble cuenta con un grado de protección en el Plan Especial de Protección del Recinto Intramuros (PEPRI) y Zona de Contacto, lo que obliga a que cualquier intervención conserve la envolvente y la imagen histórica de la Plaza Mayor.
La Comisión de Seguimiento del PEPRI ya había informado favorablemente la propuesta el pasado mes de abril, destacando que el proyecto contribuye a la recuperación del patrimonio edificado del casco histórico.
Desde el Ayuntamiento subrayan que esta actuación es una oportunidad para revitalizar el centro urbano, favorecer el uso residencial y comercial de la Plaza Mayor y mejorar la accesibilidad del inmueble.
Una vez presentada la documentación definitiva el promotor podrá iniciar las obras. La licencia tendrá una vigencia de seis meses desde su notificación para el comienzo de los trabajos.
