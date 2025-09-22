Conservación del patrimonio
Plasencia solicita 500.000 € a Europa para la conservación del cementerio judío
El alcalde placentino ha explicado que “con esta inversión se podrá culminar su rehabilitación y garantizar su conservación”
Mónica Meneses
El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha anunciado que el Ayuntamiento ha presentado una propuesta a los fondos europeos de cooperación transfronteriza por un importe de 500.000 euros, destinada a la conservación y puesta en valor del cementerio judío, ubicado junto a la recién inaugurada Avenida Roberto Iniesta.
“El vial de Roberto Iniesta no sólo mejora la movilidad, también protege y pone en valor un yacimiento arqueológico que es seña de identidad de Plasencia. Con esta inversión podremos culminar su rehabilitación y garantizar su conservación”, ha destacado el alcalde.
El proyecto contempla actuaciones de iluminación, adecuación del entorno y conservación arqueológica, completando los trabajos ya realizados durante la construcción del vial.
Visita al barrio Río Jerte
El anuncio de esta inversión se produjo durante la visita del alcalde al barrio Río Jerte este pasado martes, donde se reunió con la asociación de vecinos para escuchar sus demandas y valorar el impacto que está teniendo la nueva infraestructura.
Asimismo, Pizarro señaló que la apertura del vial “ha supuesto una importante mejora en la conexión entre los barrios del sur y el norte de la ciudad, reduciendo tiempos de desplazamiento y contribuyendo a descongestionar el centro”.
Además, avanzó que se estudiarán cambios de dirección en calles adyacentes y nueva señalización para “maximizar el uso de la avenida y mejorar la movilidad urbana”.
También confirmó que aún quedan pendientes pequeños remates de obra, como la instalación de la barandilla en la margen izquierda, la plantación de vegetación en los alcorques y la colocación de monolitos con el nombre de Roberto Iniesta.
“Queremos que esta avenida sea también un símbolo cultural, un espacio que recuerde a uno de los artistas más importantes de la ciudad, con fragmentos de sus letras que forman parte de nuestra memoria colectiva”, subrayó el alcalde.
