La AOEx de Plasencia pone a la venta 5.000 dorsales para su marcha rosa

La marcha rosa vuelve a ‘calentar motores’ para una nueva edición en Plasencia, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre y para la que ya se han puesto a la venta 5.000 dorsales.

Lo ha hecho la delegación local de la Asociación Oncológica Extremeña, gracias a la colaboración de Servicios Asistenciales La Perla del Valle, que ha costeado la impresión de los dorsales.

Se pueden adquirir en la sede de la asociación, en el recinto Valcorchero, de lunes a viernes; en el quiosco de la plaza Mayor, también de lunes a viernes y en el centro comercial Carrefour, los sábados del mes de septiembre.

Camisetas, pañuelos, botellas...

Milagros Ovejero, delegada de AOEx, ha explicado que, además de dorsales, al precio de tres euros, se pueden adquirir camisetas por 7 euros, pañuelos por cinco euros y tazas y botellas, todas con diseño nuevo este año.

Toni Gudiel

En cuanto a la celebración de este año, ha señalado que la marcha la abrirán scouts y ha agradecido la colaboración del ayuntamiento, los Atletas Populares de Plasencia y el Círculo Empresarial Placentino, además de La Perla del Valle.

Las actividades

La marcha rosa saldrá a las doce desde el parque del Cachón. Según ha explicado el presidente de Atletas Populares, Andrés González, será un recorrido de unos tres kilómetros, en dirección al puente Nuevo por la margen izquierda del río y el regreso será por La Isla, una vez cruzado el puente.

GALERÍA | Así ha sido la marcha rosa de Plasencia / Toni Gudiel

Sin embargo, las actividades comenzarán una hora antes en el mismo Cachón, con castillos hinchables para los más pequeños, un punto violeta, música de Santos Animación y baile del gimnasio Losan, según ha destacado la concejala Isa Blanco.

El Círculo Empresarial aportará baños portátiles y el objetivo es que sea una jornada de solidaridad y de apoyo a las mujeres con cáncer de mama.