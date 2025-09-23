Importante corte de agua en Dolores Ibárruri de Plasencia, este miércoles

Un "importante número de viviendas" de la avenida Dolores Ibárruri de Plasencia se verán afectadas por un corte de agua que tendrá lugar este miércoles.

La UTE de agua ha informado de que va a realizar una reparación y se prevé que la falta de suministro afecte al tramo comprendido entre la glorieta nueva de la avenida Miguel de Unamuno y la glorieta del cruce con la calle Vasco Núñez de Balboa.

Zona de Plasencia que se verá afectada por un corte de agua, este miércoles. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El ayuntamiento ha explicado que los trabajos comenzarán a las nueve de la mañana y, salvo imprevistos, "el servicio quedará restablecido alrededor de las 14:00 horas". No obstante, ha señalado que, "en caso de que sea posible, la reposición del suministro se realizará con antelación".

Alcance minimizado

La UTE ha querido subrayar que, "gracias a las obras de la nueva glorieta, donde se instalaron varias válvulas de sectorización en los tramos de tubería ejecutados, ha sido posible minimizar el alcance de la afección". Así, ha afirmado que, "de no haberse instalado estas válvulas, el corte habría afectado a una zona mucho más amplia del polígono de La Data".

La empresa ha pedido disculpas por adelantado por las molestias que puedan ocasionar la actuación y el corte de agua.