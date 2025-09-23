Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso de la UTE de empresas

Importante corte de agua en Dolores Ibárruri de Plasencia, este miércoles

No habrá suministro a partir de las nueve de la mañana

El ayuntamiento señala que afectará a "un importante número de viviendas"

Acceso a Dolores Ibárruir de Plasencia (imagen de archivo), a la que afectará un corte de agua.

Acceso a Dolores Ibárruir de Plasencia (imagen de archivo), a la que afectará un corte de agua. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Un "importante número de viviendas" de la avenida Dolores Ibárruri de Plasencia se verán afectadas por un corte de agua que tendrá lugar este miércoles.

La UTE de agua ha informado de que va a realizar una reparación y se prevé que la falta de suministro afecte al tramo comprendido entre la glorieta nueva de la avenida Miguel de Unamuno y la glorieta del cruce con la calle Vasco Núñez de Balboa.

Zona de Plasencia que se verá afectada por un corte de agua, este miércoles.

Zona de Plasencia que se verá afectada por un corte de agua, este miércoles. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El ayuntamiento ha explicado que los trabajos comenzarán a las nueve de la mañana y, salvo imprevistos, "el servicio quedará restablecido alrededor de las 14:00 horas". No obstante, ha señalado que, "en caso de que sea posible, la reposición del suministro se realizará con antelación".

Alcance minimizado

La UTE ha querido subrayar que, "gracias a las obras de la nueva glorieta, donde se instalaron varias válvulas de sectorización en los tramos de tubería ejecutados, ha sido posible minimizar el alcance de la afección". Así, ha afirmado que, "de no haberse instalado estas válvulas, el corte habría afectado a una zona mucho más amplia del polígono de La Data".

Noticias relacionadas y más

La empresa ha pedido disculpas por adelantado por las molestias que puedan ocasionar la actuación y el corte de agua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La edil de Turismo de Plasencia, investigada por un presunto delito de odio contra un compañero
  2. Plasencia Abierta registra una de las noches más concurridas en los últimos años
  3. Plasencia impulsa la rehabilitación de un edificio histórico en la Plaza Mayor
  4. Placeat Plasencia recorrerá la Vera en su ‘Marcha Andando’ para visibilizar la inclusión
  5. El PP abre expediente informativo a la concejala placentina investigada por un presunto delito de odio contra un compañero
  6. La diseñadora placentina Emma Prieto denuncia el uso indebido de su marca con fines no profesionales
  7. Continúan las concentraciones por la equidad laboral de los trabajadores municipales en Plasencia
  8. Plasencia celebrará ‘La Noche de los Investigadores’ el próximo 26 de septiembre

Importante corte de agua en Dolores Ibárruri de Plasencia, este miércoles

Importante corte de agua en Dolores Ibárruri de Plasencia, este miércoles

Una prueba detecta residuos de disparo en cuatro de los detenidos por el tiroteo en Plasencia en el que murió una niña

Una prueba detecta residuos de disparo en cuatro de los detenidos por el tiroteo en Plasencia en el que murió una niña

La AOEx de Plasencia pone a la venta 5.000 dorsales para su marcha rosa

La AOEx de Plasencia pone a la venta 5.000 dorsales para su marcha rosa

Los enfermos de alzhéimer piden en Plasencia ser "escuchados y comprendidos"

Los enfermos de alzhéimer piden en Plasencia ser "escuchados y comprendidos"

La moda sostenible vuelve a inundar Plasencia gracias a la Diputación de Cáceres

La moda sostenible vuelve a inundar Plasencia gracias a la Diputación de Cáceres

La declaración de la edil de Plasencia investigada por insultos a unexconcejal se aplaza un mes

La declaración de la edil de Plasencia investigada por insultos a unexconcejal se aplaza un mes

Plasencia solicita 500.000 € a Europa para la conservación del cementerio judío

Plasencia solicita 500.000 € a Europa para la conservación del cementerio judío

Plasencia impulsa la rehabilitación de un edificio histórico en la Plaza Mayor

Plasencia impulsa la rehabilitación de un edificio histórico en la Plaza Mayor
Tracking Pixel Contents