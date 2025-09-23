Consejo de Gobierno
La limpieza del hospital y el ambulatorio de Plasencia costará 6,1 millones
La Junta autoriza la contratación de los servicios por un periodo de dos años, prorrogables otros dos
La Junta de Extremadura ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación de los servicios de limpieza integral del hospital Virgen del Puerto de Plasencia y del Centro de Especialidades Luis de Toro (antiguo ambulatorio), dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia.
Según el acuerdo del Consejo de Gobierno, la contratación tendrá un importe de 6.162.074,40 euros para desarrollar el servicio de limpieza durante dos años, prorrogables por otros 24 meses.
Servicios básicos
La Junta ha destacado que el objeto de este contrato es la ejecución del servicio para que las "dependencias, mobiliario, enseres y zonas exteriores, entre otras, se encuentren en óptimas condiciones higiénicas de limpieza y confortabilidad".
El procedimiento "es necesario, ya que conceptos tan básicos como la limpieza de locales, la desinfección, la gestión de los residuos y demás acciones que conforman el objeto del contrato son parte esencial para el bienestar de las personas y para la salud".
- La edil de Turismo de Plasencia, investigada por un presunto delito de odio contra un compañero
- Plasencia Abierta registra una de las noches más concurridas en los últimos años
- Plasencia impulsa la rehabilitación de un edificio histórico en la Plaza Mayor
- Placeat Plasencia recorrerá la Vera en su ‘Marcha Andando’ para visibilizar la inclusión
- El PP abre expediente informativo a la concejala placentina investigada por un presunto delito de odio contra un compañero
- La diseñadora placentina Emma Prieto denuncia el uso indebido de su marca con fines no profesionales
- Continúan las concentraciones por la equidad laboral de los trabajadores municipales en Plasencia
- Plasencia celebrará ‘La Noche de los Investigadores’ el próximo 26 de septiembre