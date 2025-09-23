La limpieza del hospital y el ambulatorio de Plasencia costará 6,1 millones

La Junta de Extremadura ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación de los servicios de limpieza integral del hospital Virgen del Puerto de Plasencia y del Centro de Especialidades Luis de Toro (antiguo ambulatorio), dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia.

Según el acuerdo del Consejo de Gobierno, la contratación tendrá un importe de 6.162.074,40 euros para desarrollar el servicio de limpieza durante dos años, prorrogables por otros 24 meses.

Servicios básicos

La Junta ha destacado que el objeto de este contrato es la ejecución del servicio para que las "dependencias, mobiliario, enseres y zonas exteriores, entre otras, se encuentren en óptimas condiciones higiénicas de limpieza y confortabilidad".

Consejo de Gobierno, que ha aprobado la contratación en Plasencia. / DAVID SERRANO POLO

El procedimiento "es necesario, ya que conceptos tan básicos como la limpieza de locales, la desinfección, la gestión de los residuos y demás acciones que conforman el objeto del contrato son parte esencial para el bienestar de las personas y para la salud".