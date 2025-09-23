Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una prueba detecta residuos de disparo en cuatro de los detenidos por el tiroteo en Plasencia en el que murió una niña

El análisis se practicó en las manos de seis de los once arrestados por el suceso

Tres de los que han dado positivo están en prisión y el cuarto, en libertad

Las imágenes de los detenidos por el tiroteo de Plasencia, en los juzgados

Las imágenes de los detenidos por el tiroteo de Plasencia, en los juzgados

Las imágenes de los detenidos por el tiroteo de Plasencia en los juzgados / El Periódico Extremadura

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Ya hay resultados para una de las pruebas más esperadas por las partes del caso del tiroteo ocurrido el 30 de marzo en Plasencia en San Lázaro, por el que murió una niña de dos años. Se trata del análisis sobre los residuos de disparo, que realizó la Policía Científica de la Policía Nacional a seis de los once detenidos, cuatro miembros del clan de los Loletes y dos de los Hilarios.

El informe del que ya disponen los abogados, realizado en el laboratorio, ha concluido que cuatro de los detenidos tenían residuos de disparo.

En concreto, tres de los que han dado positivo son miembros de los Loletes y se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, desde que así lo dictó el juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia.

Se da la circunstancia de que un cuarto Lolete al que se le hizo la prueba en ambas manos ha dado negativo.

Un Hilario, positivo

En cuanto a los dos miembros del clan de los Hilarios, uno ha dado negativo, mientras que el análisis del otro, al contrario, ha resultado positivo. En este caso, ninguno de los cinco miembros del clan de los Hilarios que fueron detenidos en su momento se encuentran en prisión, sino en libertad, con la obligación de comparecer en los juzgados cada quince días.

Vídeo | Llegan a los juzgados de Plasencia los detenidos por el tiroteo en el que ha muerto una niña de dos años

Vídeo | Llegan a los juzgados de Plasencia los detenidos por el tiroteo en el que ha muerto una niña de dos años

El Periódico Extremadura

Según indica el informe técnico, la presencia de residuos de disparo en las manos es compatible con que la persona a la que se hizo el análisis hubiera disparado un arma de fuego o estado próxima al arma en el momento del disparo, entre otras circunstancias.

Además, apunta que la ausencia de residuos no significa que no disparara o no estuviera cerca de un arma porque existen factores que pueden hacer desaparecer los residuos.

Sin cambios

En todo caso, el resultado de esta prueba no ha supuesto ningún cambio en la situación de ninguno de los detenidos, ni de los encarcelados ni de los que están en libertad, y las partes están todavía a la espera de otro informe, el de balística.

En julio, se recibió el de la Policía Científica, que encontró ocho casquillos de bala en San Lázaro, compatibles con un arma de 9 milímetros, y ningún impacto de disparos en la vivienda principal de los Loletes. Además, el coche en el que huyeron los Hilarios recibió 19 impactos.

A la niña fallecida, que se escondió en una vivienda con su madre, una joven que también resultó herida y otros vecinos, le atravesaron dos.

