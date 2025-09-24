Choque entre un coche y una moto, en la avenida de España de Plasencia

En torno a las nueve de la noche de este martes, tuvo lugar en la avenida de España de Plasencia un accidente de tráfico, un choque en el que se vieron involucrados un coche y una motocicleta.

Según han contado testigos a este periódico, el conductor del ciclomotor terminó herido en el suelo, "no se le podía mover", a la espera de la llegada de los servicios sanitarios, que le atendieron en el lugar.

La Policía Local ha indicado que resultó herido de carácter leve.

No vio a la moto

Las mismas fuentes señalan que lo que dijo el conductor del turismo es que salía de un aparcamiento marcha atrás cuando apareció la motocicleta, a la que no vio porque "según decía el hombre, no llevaba las luces". Fuentes policiales han apuntado, en cambio, que el coche salió de la gasolinera de la avenida y fue cuando golpeó al ciclomotor.

A la zona acudieron numerosas personas que se encontraban en el lugar y también varias patrullas policiales.

Este periódico ha preguntado al Servicio Extremeño de Salud por el estado del herido y todavía no ha recibido respuesta.