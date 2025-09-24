El 63,7% de los contratos del plan de empleo de Plasencia serán de jornada completa

Antes del 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Plasencia deberá contratar a 116 personas dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2025, que tendrá una duración de un año. Las bases de la convocatoria ya se pueden consultar en la sede electrónica municipal y recogen que el 63,7% de los puestos serán de jornada completa.

En concreto, serán 74 personas las que tendrán este tipo de contrato, mientras que 42 se contratarán por el 70% de la jornada laboral.

La jornada completa se ha establecido para los 7 puestos de limpieza; 51 de ayuda a domicilio; 2 de operario especialista de cementerio; 2 de operario para la brigada verde; 4 de operario para la brigada verde (motosierra); 1 especialista conductor; 3 de monitor deportivo en actividad física y recreativa; 2 técnicos de Educación Infantil y 2 puestos de camarero y limpieza en el centro infantil de La Data, por el turno de discapacidad.

Jornada al 70%

Por otro lado, trabajarán el 70% de la jornada quienes ocupen los 2 puestos de operario especialista albañil; 1 puesto de operario especialista electricista; 1 de especialista en cerrajería; 1 de especialista en carpintería; 5 de auxiliar administrativo; 2 de especialista conductor de grúa; 1 operador técnico informático; 2 de auxiliar de biblioteca; 1 de especialista pintor; 1 de especialista en fontanería; 1 de especialista en electricidad; 10 de operario de instalaciones deportivas; 3 de auxiliar de turismo; 7 de operario de servicios múltiples y 4 de auxiliar administrativo por el turno de discapacidad.

De esta forma, los sueldos oscilarán entre los 992,47 de los operarios de servicios múltiples a los 1.768,08 de los monitores deportivo en actividad física y recreativa.

El edil de Recursos Humanos de Plasencia, Álvaro Astasio. / TONI GUDIEL

Requisitos

Las bases recogen los requisitos de los destinatarios de la oferta de empleo, entre ellos, ser desempleado que haya finalizado un itinerario personalizado de inserción (IPI) dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de realización de sondeo para la cobertura de la oferta y ser persona perceptora de prestación o subsidio protector de la situación de desempleo.

No obstante, en caso de no cumplir estas condiciones, podrán ser contratados desempleados en general inscritos en el Sexpe, que es quien proporcionará al ayuntamiento un listado de diez candidatos por cada puesto.

Desempleados prioritarios

Tendrán prioridad los mayores de 45 años con más tiempo en el paro; seguidos de los menores de 30 también con mayor periodo en desempleo, seguidos de los desempleados de larga duración y, después, el resto.

La mayoría de las personas contratadas pasarán por un periodo de prueba de dos meses, a excepción de los puestos de operador técnico de informática, técnico de Educación Infantil y monitor deportivo de actividad físico recreativa, que será de 6 meses.

El Sexpe avisará a los preseleccionados a través de un mensaje SMS.

Financiación

El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha explicado que el programa cuenta con una inversión total de 2.893.569 euros, financiados con 1.392.780 euros aportados por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y 1.500.789,52 euros de fondos propios del ayuntamiento.