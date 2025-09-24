Plasencia recibe el distintivo por el interés nacional de la Semana Santa.

Un gesto más para reconocer que la Semana Santade Plasencia ya cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Este miércoles, el alcalde placentino, Fernando Pizarro, ha recibido el distintivo que lo acredita de manos del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Según ha informado el ayuntamiento, ha sido en un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, que ha presidido Hereu.

Informes favorables

El distintivo llega justo una semana después de que se diera a conocer que la Semana Santa de Plasencia había logrado, en su segundo intento, la declaración de fiesta de interés nacional, lo que sin duda supondrá un revulsivo para la celebración, cuando restan poco más de seis meses para que tenga lugar.

El reconocimiento lo ha otorgado la Secretaría de Estado de Turismo, tras el informe favorable del Gobierno de la Junta de Extremadura y la verificación de que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa ministerial que regula estas distinciones.

Según ha destacado el ministerio, la Semana Santa de Plasencia, con 800 años de historia, "ha adquirido una dimensión cultural y social que refleja la identidad y el espíritu de Plasencia por su belleza estética, mestizaje inherente y capacidad de crecimiento".

Plasencia ya tiene el distintivo del interés turístico de su Semana Santa. / TONI GUDIEL

Reacciones

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que este reconocimiento "pone en valor una celebración única en Extremadura y en toda España", y ha subrayado que "es fruto del arraigo y de la gran implicación de los placentinos en su celebración, lo que además le otorga un gran atractivo turístico".

Por su parte, el alcalde ha afirmado que "gracias a la coordinación institucional, es el primer título oficial de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Plasencia", mientras que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que la declaración es un "orgullo" para la comunidad autónoma.

La novena de la región

Con esta declaración, la Semana Santa de Plasencia se suma a las 164 fiestas populares reconocidas como de Interés Turístico Nacional en España y se convierte en la novena en Extremadura en obtener este distintivo.