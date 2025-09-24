La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura ha convocado un encuentro, el martes día 30 a las siete de la tarde en el hotel Los Álamos de Plasencia, para diseñar "medidas que frenen la despoblación" en la zona norte de la región.

Están convocados ciudadanos, líderes representativos de Plasencia y las comarcas del norte, asociaciones, los nueve grupos de acción local del norte y empresarios del territorio para "presentar propuestas valientes, disruptivas, transformadoras y de abajo arriba".

Medidas y partidas

El objetivo es elaborar un "plan para repoblar los pueblos; que la despoblación sea el eje central de la agenda pública y que los presupuestos de 2026 y 2027 de las diferentes administraciones públicas contemplen partidas suficientes para en una primera fase, frenar el declive poblacional y, posteriormente, comenzar a ganar población".

Plasencia pone el foco en la despoblación del norte de la región. / MSU Norte

En opinión del MSU Norte, "hasta este momento, las medidas contra la despoblación de los últimos años fracasaron y no alcanzaron el objetivo", por lo que "no se puede continuar implementando las mismas medidas fracasadas".

Catálogo del patrimonio

En este sentido, la cita permitirá también comenzar a elaborar un catálogo del patrimonio de la zona norte, ya que se abrirá un plazo para que, en octubre y noviembre, se presenten propuestas. Una vez elaborado, se enviará a las diferentes administraciones para "poner el foco en las inversiones productivas del territorio".

Por otro lado, tanto este colectivo como Extremadura Vaciada respaldan y participarán en la manifestación organizada por más de 400 plataformas en Madrid bajo el lema Salvemos el Mundo Rural Agredido.