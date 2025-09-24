Últimos días para comprar dorsales para el cross del Puerto de Plasencia.

El próximo domingo, día 28, se cumplirán veinte años del estreno del Cross Popular Camino del Puerto de Plasencia. Se trata de una prueba no competitiva, que además es solidaria porque la participación supone colaborar con Feafes, que ayuda a personas con enfermedad mental de la ciudad y las comarcas.

Así, a falta de solo unos días para el cross, hasta el mismo domingo será posible comprar los dorsales. De momento, se han vendido unos cien y faltan otros 200, por lo que los organizadores han animado a adquirirlos.

Los precios

Se pueden comprar, por 5 euros, en Cris-Mar Sport, en la calle Talavera, y en el gimnasio Isla Sport, en Santa Elena. El Grupo Placentino de Montaña, junto con el club Team Isla Sport, organizan la prueba, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia y la Diputación Provincial de Cáceres, además de numerosas empresas.

Si se espera hasta el domingo, el dorsal costará 10 euros, según ha explicado Emilio Rodríguez, de Cris-Mar.

Los organizadores animan a participar en el cross popular de Plasencia. / TONI GUDIEL

Las pruebas

Por su parte, Teo Clemente, de Isla Sport, ha detallado que el recorrido será el habitual, desde lo alto de Valcorchero hasta el hospital y vuelta por el Camino Viejo del Puerto. Como ha explicado Teo Clemente, de Isla Sport, tiene 5 kilómetros y se podrá hacer corriendo, caminando o en BTT porque habrá distintas salidas desde las diez de la mañana. La última será la infantil, con un recorrido más reducido.

Además, habrá un castillo hinchable para los niños y Feafes contará con información de la asociación y una mesa solidaria. Todos los organizadores han animado a participar en el cross.