La segunda edición del festival Música Antigua de Plasencia arranca este viernes con música del Medievo, el Renacimiento y el Barroco. La iniciativa de la Diputación de Cáceres, que fue un "éxito rotundo" el año pasado, se extenderá hasta el 12 de octubre y llegará a otros municipios cercanos como Malpartida de Plasencia, Hervás y Jarandilla de la Vera.

Programa del viernes

Así, este viernes 26, el auditorio Santa Ana de Plasencia acogerá a las ocho de la tarde un concierto del Ensemble Piacere dei Traversi, un "homenaje a poetisas castellanas del Renacimiento, bajo el título Y desdichada yo, que en mar incierto”.

El mismo viernes, en el Museo Pérez Comendador de Hervás, a la misma hora, será la actuación del grupo vocal Cantoría, especializado en la interpretación de polifonía vocal del Renacimiento Ibérico y primer Barroco. Hará un repaso por las llamadas Ensaladas de Mateo Flecha, El Viejo, que "cantaban la actualidad de la época, entrelazando historias políticas y religiosas del Renacimiento", ha explicado la Diputación.

Arranca el festival de música antigua de Plasencia. / TONI GUDIEL

Ya el sábado 27, Cantoría estará en el auditorio Santa Ana placentino, también a las ocho, y el mismo sábado, a las once, de la mañana, tendrá lugar una clase magistral sobre polifonía renacentista, a cargo de Jorge Losana y Cantoría.

Música y clase magistral

Ya el domingo 28, la cita será en la iglesia de San Juna Bautista de Malpartida de Plasencia, a las ocho de la tarde, con Orquesta y Coro Barrocos de Badajoz y su repertorio Tras la huella de Trujillo y Carballo, Maestros de Capilla de la Catedral de Badajoz.

También el domingo, en la iglesia de Santa María de la Torre de Jarandilla de la Vera, a las doce, actuará el dúo de violoncelos García Matos, con Sonatas Barrocas para violoncello en Italia.

El programa incluye clases magistrales y conciertos participativos.