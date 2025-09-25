Asociación de alojamientos de Plasencia critica ayudas de la Junta al sector turístico por los incendios y pide su revisión
Efe
La Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia (ALTUP) ha expresado este jueves su rechazo a los criterios aprobados por la Junta de Extremadura en la convocatoria de ayudas a empresas turísticas afectadas por los incendios forestales del verano.
En una nota, el colectivo ha señalado que considera que las subvenciones son "insuficientes", al cubrir únicamente el 25 % de la reducción de ingresos derivados de cancelaciones de reservas, con un máximo de 3.000 euros.
Según ALTUP, solo podrán acceder a la cuantía máxima las compañías que acrediten pérdidas superiores a 12.000 euros, "una cifra que está fuera del alcance de la mayoría de los autónomos y pymes del sector", ha lamentado.
La asociación ha criticado también que, de los más de 2,5 millones de euros aprobados por el Ejecutivo autonómico para paliar los daños de los incendios, "únicamente 300.000 se destinen a turismo".
Además, ha denunciado que los criterios territoriales de la convocatoria "dejan fuera" a Plasencia, así como a varias comarcas del norte de la región, como Las Hurdes, parte de La Vera y del Valle del Jerte.
"La exclusión es injustificada porque, aunque Plasencia no fue evacuada, su término municipal resultó afectado, lo que provocó anulaciones masivas de reservas en alojamientos, restaurantes y empresas de actividades, especialmente en agosto y septiembre, los meses de mayor demanda", ha destacado.
La organización ha solicitado una "revisión urgente" de la norma para que las ayudas sean "más reales y accesibles" e incluyan a todas las empresas de las zonas afectadas.
También ha hecho hincapié en que Plasencia acogió a vecinos evacuados y ofreció sus servicios a las administraciones, turistas y equipos de emergencias durante los incendios.
