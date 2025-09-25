Declarado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Plasencia
El fuego está próximo a carreteras
El Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal en Plasencia, próximo a carreteras, según ha confirmado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En estos momentos trabajan para sofocar las llamas tres unidades de bomberos terrestres y dos aéreas, en las que participan medios del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), un agente del medio rural y un técnico de extinción. En total, son 22 efectivos los que se han desplazado hasta el lugar.
