La universidad 'convoca' a más de 500 pequeños investigadores en Plasencia.

La Noche Europea de los Investigadores volverá al centro universitario de Plasencia este viernes gracias a doce talleres gratuitos, que tendrán lugar entre las 17.30 horas y las nueve de la noche.

El director del centro, Rodrigo Martínez, ha explicado, junto al edil de Universidad, Alberto Belloso, que hay más de 500 entradas disponibles y los talleres se repetirán tres veces a lo largo de la tarde.

El objetivo, los más pequeños

Están destinados, sobre todo, a niños de 6 a 12 años, que deben ir acompañados por sus padres, aunque están abiertos a toda la ciudadanía.

Sin embargo, interesan los pequeños porque el objetivo de la iniciativa es "difundir la actividad investigadora y fomentar vocaciones científicas en los más jóvenes".

El director del centro universitario (derecha) y el edil de Universidad. / TONI GUDIEL

Los talleres

Habrá talleres organizados por profesores investigadores de los cuatro grados que se imparten en el centro: Enfermería, Podología, Ingeniería Forestal y del Medio Natura y Administración y Dirección de Empresas.

El propio Martínez ha explicado que serán sobre diferentes temáticas, como los primeros auxilios, RCP, el medioambiente y el cambio climático y también habrá, varios ‘scape room’ y uno que relacionará las matemáticas con los trucos de magia.

Toda la información se puede encontrar en www.nocheinvestigadoresuex.es. La actividad se realizará simultáneamente en todos los campus de la Universidad de Extremadura.