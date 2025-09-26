Actividad de integración
Personas con discapacidad visual de Plasencia, en la piragua por un día
El club Río Jerte organiza rutas en kayak en colaboración con la ONCE y el ayuntamiento
El resto de la ciudadanía podrá participar en recorridos con bastón y antifaz para ponerse en su piel
Las personas sin discapacidad visual podrán ponerse en la piel de quienes sí la tienen, mientras que estas realizarán rutas en kayak por el río, en la zona del Cachón de Plasencia.
Será posible este sábado gracias a la iniciativa del club de piragüismo Río Jerte, la ONCE y el Ayuntamiento de Plasencia.
Por un lado, entre las once y la una de la tarde, habrá rutas en kayak para personas con discapacidad visual, «dirigidas y supervisadas por monitores titulados del club, con todas las garantías de seguridad».
Inclusión y empatía
Por otro, la ciudadanía en general podrá participar en recorridos guiados con bastón y antifaz, «para vivir en primera persona la experiencia de orientarse sin visión».
Todo en una actividad denominada El río que nos une y que forma parte del calendario deportivo y solidario del ayuntamiento.
El objetivo es acercar el piragüismo a personas con discapacidad visual, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inclusión y la empatía.
Las promotoras
La presidenta del club, Lidia Regidor, ha explicado que era una idea «que teníamos desde hace tiempo y por fin se hace realidad. Queremos que las personas de la ONCE puedan sentir la libertad que transmite el río y la seguridad que ofrecen nuestros monitores».
La directora de la ONCE, Sara Mejía, ha remarcado el componente de sensibilización de la cita y la edil Isa Blanco ha subrayado su matiz solidario y de convivencia.
- Plasencia impulsa la rehabilitación de un edificio histórico en la Plaza Mayor
- Placeat Plasencia recorrerá la Vera en su ‘Marcha Andando’ para visibilizar la inclusión
- El PP abre expediente informativo a la concejala placentina investigada por un presunto delito de odio contra un compañero
- La diseñadora placentina Emma Prieto denuncia el uso indebido de su marca con fines no profesionales
- Continúan las concentraciones por la equidad laboral de los trabajadores municipales en Plasencia
- La limpieza del hospital y el ambulatorio de Plasencia costará 6,1 millones
- Plasencia celebrará ‘La Noche de los Investigadores’ el próximo 26 de septiembre
- Una prueba detecta residuos de disparo en cuatro de los detenidos por el tiroteo en Plasencia en el que murió una niña