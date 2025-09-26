Personas con discapacidad visual de Plasencia, en la piragua por un día

Las personas sin discapacidad visual podrán ponerse en la piel de quienes sí la tienen, mientras que estas realizarán rutas en kayak por el río, en la zona del Cachón de Plasencia.

Será posible este sábado gracias a la iniciativa del club de piragüismo Río Jerte, la ONCE y el Ayuntamiento de Plasencia.

Por un lado, entre las once y la una de la tarde, habrá rutas en kayak para personas con discapacidad visual, «dirigidas y supervisadas por monitores titulados del club, con todas las garantías de seguridad».

Inclusión y empatía

Por otro, la ciudadanía en general podrá participar en recorridos guiados con bastón y antifaz, «para vivir en primera persona la experiencia de orientarse sin visión».

Todo en una actividad denominada El río que nos une y que forma parte del calendario deportivo y solidario del ayuntamiento.

Cartel de la actividad de piragüismo inclusivo en Plasencia. / Ayuntamiento

El objetivo es acercar el piragüismo a personas con discapacidad visual, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inclusión y la empatía.

Las promotoras

La presidenta del club, Lidia Regidor, ha explicado que era una idea «que teníamos desde hace tiempo y por fin se hace realidad. Queremos que las personas de la ONCE puedan sentir la libertad que transmite el río y la seguridad que ofrecen nuestros monitores».

La directora de la ONCE, Sara Mejía, ha remarcado el componente de sensibilización de la cita y la edil Isa Blanco ha subrayado su matiz solidario y de convivencia.