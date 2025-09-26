Plasencia, capital de la repostería, gracias a la final del concurso regional

Los mejores reposteros de Extremadura estarán el próximo lunes, día 29, en septiembre, en Plasencia, donde tendrá lugar la final del certamen regional de repostería, a la que han llegado cuatro reposteros.

Juan Manuel Salgado, del restaurante Dromo (Badajoz); Edurne Ferrer, de La Fabiola (Cáceres); Abel Castaño, de Golimbeo (Los Santos de Maimona) y David Véliz, de A Bocao (Montijo), prepararán sus mejores platos para hacerse con el título de mejor repostero de Extremadura.

Con almendra y queso de los Ibores

Será a partir de las cuatro de la tarde, en la escuela municipal de cocina. Tendrán tres horas para elaborarlos porque, a las siete, se llevará a cabo la presentación y, a las ocho, se conocerá el nombre del ganador.

Deberán elaborar en directo un postre original con almendra cruda y Queso Ibores Denominación de Origen Protegida, ingredientes obligatorios aportados por la organización. El jurado valorará sabor, presentación, originalidad, sostenibilidad y respeto al producto.

La directora de la escuela de cocina de Plasencia, con la edil de Turismo. / AYUNTAMIENTO

Según ha explicado el ayuntamiento, los finalistas han sido seleccionados por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanales de Extremadura (APAREX). El ganador recibirá un premio de 1.500 euros y trofeo, además de representar a Extremadura en el Campeonato Nacional de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE). También se entregarán trofeos al segundo y tercer clasificado, así como al mejor ayudante.

Talleres y cata de quesos

Además del concurso, la jornada se completará con tres talleres, dos de cata de quesos y uno de pastelería, abiertos a la ciudadanía y a los que es necesario inscribirse.

A las doce y a las cinco de la tarde serán los talleres de cata de quesos, gracias a Quesos el Castúo y, a la una, tendrá lugar el taller de repostería. Además, en la entrada de la escuela se ofrecerá información sobre la Ruta del Queso de Extremadura.

El concurso regional de repostería cuenta con el respaldo de la Diputación de Cáceres, la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia.

Importancia turística y económica

Por parte de este último, la concejala Belinda Martín ha destacado la importancia de que la ciudad acoja esta cita: "Plasencia se consolida como una ciudad de referencia para el turismo gastronómico. Acoger la final de este certamen nos permite poner en valor el talento repostero de nuestra tierra y, al mismo tiempo, mostrar la riqueza de nuestros productos locales, como el Queso Ibores, que forman parte de nuestra identidad cultural y gastronómica".

También ha apuntado su papel como dinamizador económico y turístico.