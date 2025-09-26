Andrés Campos es un diseñador de Montehermoso. Desfiló con sus diseños en la feria Resotex el año pasado y ahora ha vuelto a Plasencia al frente de un expositor, enfocado en los materiales y prendas regionales. No ha dudado en repetir por lo que la feria supone de escaparate al exterior. "Es un espacio donde exponerte, darte a conocer", explica.

Además, apuesta por los pilares de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil, la sostenibilidad y el reciclaje. "A la hora de hacer diseños, se desperdicia mucho y, además, con los recortes y desechos se pueden hacer muchas cosas", afirma.

Su expositor es uno de los 35 que han abierto sus puertas este viernes en la plaza Mayor de la capital del Jerte, todos de diseñadores, artesanos y empresas de España y Portugal, que ponen cada día el contrapunto a las grandes plataformas de fabricación o venta de moda.

Artesanos y diseñadores

La Diputación Provincial de Cáceres ha apostado por mostrar que otra forma de crear, producir, vender y consumir es posible y en eso se basa Resotex. A juzgar por la acogida en la inauguración, el mensaje está calando.

Fotogalería | Plasencia inaugura Resotex, la feria que pone el foco en la moda sostenible / Toni Gudiel

Desde La Tiendula de Cáceres, que realiza muñecos infantiles artesanalmente, su propietaria no dudó en repetir la experiencia del año pasado. "El proyecto es muy bonito, por la sinergia entre los artesanos, que creamos comunidad", señala. Además, en cuanto a las ventas, subraya que, en lo que se refiere a juguetes infantiles, "la gente valora la calidad, sabe que un muñeco que cuesta 30 euros va a durar toda la vida". Para La Tiendula, la originalidad y que sea duradero son las claves de un producto artesanal.

Escaparate de productos

Cáritas con su Moda re-, Placeat con sus bolsos y complementos hechos gracias a prendas vaqueras reutilizadas y diseñadores y empresas que crean a base de corcho, piel de ternera, punto y otros materiales ofrecerán hasta el domingo prendas de ropa, bolsos, cinturones, carteras, ropa infantil, pendientes, pulseras, collares y un largo etcétera de productos.

Además, a lo largo de los tres días, la plaza Mayor, junto con las de la Catedral, el mercado, el complejo Santa María y la calle La Salud servirán de escenario para encuentros, talleres, desfiles y visitas guiadas, en un amplio programa que está disponible en un punto de información en la plaza Mayor.

Los discursos

Este viernes, ha tenido lugar la inauguración oficial, con la participación de la vicepresidenta primera de Hacienda de la Diputación Cacereña, Isabel Ruiz, que ha puesto en valor lo que Resotex supone como escaparate del "emprendimiento" de los diseñadores y artesanos, que "generan riqueza en el territorio. Sin ellos no sería posible esta feria".

También ha subrayado que es "un encuentro para dar vida a lo que antes podía ser considerado un desecho y hoy vemos que es un recurso; un encuentro para dar la vuelta a la ropa y con ello abrir nuevos nichos para el diseño y una oportunidad más de trabajar conjuntamente con nuestros hermanos portugueses".

Por su parte, Alfredo Medina, responsable de Innovación, Transformación y Sostenibilidad de la Federación Española de Empresas de Confección y Moda (Fedecon), ha advertido de que el sector se encuentra en su momento de mayores cambios, que además se están produciendo "a gran velocidad" y es necesario "reinventarse". Así, ha subrayado que Resotex es una cita "fundamental" porque sirve de "punto de encuentro, para poner en común distintos puntos de vista".

La directora de la Asociación Textil y de Vestuario de Portugal (ATP), Ana Paula Dinis, ha incidido a su vez en la importancia de hablar "para los consumidores" y poner en común los desafíos actuales, mientras que el concejal David Dóniga ha resaltado que Resotex supone también una "apuesta por el comercio local, por lo nuestro" y su "dimensión social y educadora" por la importancia que da a la concienciación ciudadana para un consumo responsable.