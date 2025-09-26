La universidad de Plasencia prepara un máster para emprender en el mundo rural.

Un grano de arena para ayudar a frenar la despoblación de las zonas rurales. Es lo que quiere poner el centro universitario de Plasencia, dependiente de la Universidad de Extremadura, con un nuevo máster que ya está preparando, con el objetivo de que pueda impartirse a partir del próximo curso.

Máster en emprendimiento y gestión de empresas en el medio rural es el título que se le ha dado. Ahora, toda la documentación para que pueda aprobarse pasará a la Junta de Extremadura y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con el fin de lograr su acreditación y certificación.

De esta forma, sería el tercer máster que se podría estudiar en Plasencia, ya que este curso se han implantado ya dos, el de Investigación en Ciencias De La Salud y el de Investigación en Ingeniería y Arquitectura. La diferencia con estos es que, para el tercer máster, se ofertarían plazas exclusivamente en el centro placentino.

El director del centro universitario de Plasencia (izquierda), con el edil de Universidad. / TONI GUDIEL

Buena acogida

Respecto a la acogida que han tenido las dos formaciones, el director del centro, Rodrigo Martínez, ha destacado que, en un caso, se han cubierto el 100% de las plazas ofertadas y, en el otro, el 50%.

En concreto, para el máster en Investigación en ciencias de la salud, se han ofertado 6 plazas en Plasencia y se han cubierto todas. En este caso, la oferta en toda la UEx ha sido de 20 plazas, repartidas entre los cuatro campus.

En Plasencia, se presentaron 16 personas para las 6 plazas, que se cubrieron en la primera adjudicación, según informa el centro.

Laboratorios

Se imparten cuatro asignaturas virtuales y una asignatura de laboratorio con los tres grupos de investigación de ciencias de la salud del centro placentino.

En el caso del máster en investigación en ingeniería y arquitectura, la UEx también ha ofertado 20 plazas, 4 en Plasencia, y se han cubierto dos. Tiene las mismas asignaturas virtuales y el laboratorio, con el grupo de investigación de Ingeniería Forestal.

Nuevo premio

Otra novedad este curso es que la subvención de 2.500 euros que otorga anualmente el ayuntamiento (a través de la Concejalía de Universidad de Alberto Belloso) se destinará a premiar el mejor Trabajo de Fin de Grado de los cuatro que se imparten en el centro. Rodrigo Martínez ha subrayado que, a partir del próximo curso, también habrá premios para los trabajos de fin de máster que estén en marcha.