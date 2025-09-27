Cambio de ubicación para Resotex este domingo en Plasencia

La Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil, Resotex, que organiza la Diputación de Cáceres y que desde el viernes y hasta el domingo se está celebrando en Plasencia, continúa con sus actividades.

Durante el sábado se está celebrando el Encuentro de Ganchillo al que han asistido ganchilleras de Garciaz durante la mañana y a lo largo de la tarde son las crocheteras de Plasencia y Oliva de Plasencia las protagonistas. El Taller Upcycling "Recicla con sacos" y la obra artística colectiva con participación ciudadana "Revistiendo Resotex, así como el aller de Costura básica y la Swap Party con personas que acuden a intercambiar su ropa están siendo las protagonistas de la jornada sin olvidar el espacio "Manos que hacen/Mãos que fazen" con Á Moda do Porto de Luis Balão & Délinear.

Para mañana domingo se tiene previsto el Desfile de Moda Hispano-Lusa que comenzará a las 12:00 horas y que se traslada a la plaza del Mercado ante las previsiones de lluvia al igual que el resto de las actividades que comenzarán a las 10:30 horas.

Únicamente se mantendrá en la plaza Mayor el espacio expositivo.