La oficina de empleo de Plasencia estrena un servicio de atención telefónica.

Desde este mes de septiembre, es posible solicitar que te atiendan telefónicamente, no de forma presencial, en la oficina de prestaciones de empleo de Plasencia.

Así, un anuncio publicado en la sede electrónica del ayuntamiento indica que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en marcha «un nuevo servicio de atención telefónica».

Los miércoles

En concreto, se ha fijado un día a la semana para poder solicitar la cita telefónica en las oficinas, que en el caso de Plasencia, es los miércoles, en el 927 75 05 98.

Oficina de empleo de Plasencia, en la calle Trujillo. / TONI GUDIEL

Los lunes, se puede solicitar en Miajadas, Trujillo y Valencia de Alcántara; los miércoles también en Casar de Palomero, Hervás y Jaraíz y los viernes en Coria, Hoyos y Navalmoral de la Mata.