Broche de oro a Resotex en Plasencia con la mejor moda sostenible de España y Portugal

La lluvia obligó a trasladar la pasarela de moda de Resotex a la plaza del Mercado de Plasencia, pero no redujo el interés manifestado por un público que se volcó con cada uno de los modelos de trajes y vestidos, complementos o lencería que se iban sucediendo a lo largo de la mañana.

De España y Portugal

Con la obra de 14 diseñadoras y diseñadores de España y Portugal se cerraba este domingo la segunda edición de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil Resotex.

Estilos

Trabajos con lana sostenible merina, como los de Dehesa Lana o los de Charlotte Houman; el arte en la moda de Corsinología o de María José Cuadrado; el estilo español personalísimo de Emma Prieto; la reinterpretación del pasado de Vintivintae o de Águeda Valle; la visión folk de 100Colores100; la energía de Isabel Romero; la lencería de Nansú; el hilo cien por cien reciclado de Ri-Peter y J. Gomes; los accesorios sostenibles de Luis Balao; los bordados de Jesús Naveiro o la interpretación teatral de la moda de Rubén Lanchazo han ido despertando la emoción de cientos de personas que han acudido al desfile. Entre ellas, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha manifestado su satisfacción por el resultado de esta segunda edición de una feria que “es algo más que una feria, es un trabajo de sensibilización, de compromiso y de concienciación con el medio ambiente y con el consumo responsable”.

Nuevo programa

Ahora, a partir de este lunes 29 de septiembre y hasta el 10 de octubre, Resotex continúa con la campaña de sensibilización “Dale una vuelta a tu ropa”. Aprovechando el comienzo del curso escolar, va a llegar a centros educativos de Plasencia (unos 500 escolares, aproximadamente).