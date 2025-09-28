Siniestro en la circunvalación
Un herido grave en un accidente de tráfico en Plasencia
La víctima se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Puerto
A. V. N.
Un hombre de 62 años se encuentra en estado grave como consecuencia del accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo en Plasencia.
Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el siniestro se ha producido sobre las 10.00 horas en la circunvalación sur, rotonda de Ex-304, en el municipio placentino.
El 112 ha activado a una unidad de emergencias del Servicio Extremeño de Salud (SES), además de a una patrulla de la Policía Loca de Plasencia y a los bomberos de la Diputación de Cáceres destinados en la capital del Jerte.
El herido fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto.
