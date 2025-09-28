El último hortelano del mercadillo de Plasencia

Ya se ha corrido la voz y es fácil ver, cada martes y viernes, largas colas ante un puesto de frutas y verduras del mercadillo de Plasencia, solo uno, el de Aurelio Sánchez Martín, de 59 años y El Batán.

El motivo del atractivo de su puesto es claro, es el último hortelano que queda que siembre, recoja y venda directamente el producto en el puesto, sin pasar por ninguna fábrica ni intermediarios y los clientes lo saben.

Porque, de esta forma, Aurelio mantiene una tradición centenaria en Plasencia, la del mercadillo de frutas y verduras, que continúa semanalmente y, además, tiene un día propio con el Martes Mayor de agosto.

Desde pequeño

Este hortelano ha formado parte de esta tradición «desde que tenía ocho o nueve años». Por entonces, acudía con su padre a vender. Lo hacían «en el tractor o en el mulo» y recuerda que tardaban en llegar a Plasencia «dos horas y media o tres horas, por la antigua carretera, y a veces se volcaba el remolque».

Con el tiempo, se quedó con el negocio y, en ocasiones, cuando sus hijos están de vacaciones, «me echan una mano».

Aurelio tiene sus huertos en Coria y siembra numerosos productos, desde tomates a pimientos «de varias clases», sandías o melones. También cuenta con árboles frutales, como perales, melocotoneros o naranjos.

En total, dispone de unas 16 hectáreas y media, aunque más de 10 las destina al cultivo de maíz.

Cola para comprar en el puesto del último hortelano del mercadillo de Plasencia. / TONI GUDIEL

Son las que sembraba su padre, pero él ha ido «perfeccionando y ampliando», así como modificando las temporadas de siembra. El objetivo es tener producto «desde primeros de julio hasta octubre o noviembre». Después, se dedica de nuevo a «preparar la siembra».

17 horas de trabajo

Con todo este trabajo, subraya que «acaba uno reventado». Calcula que, entre febrero y octubre, trabaja una media de «17 o 18 horas» diarias. Se levanta a las cuatro y media de la madrugada y no se va a dormir hasta pasadas las doce de la noche.

Además, señala que siembre tiene que estar «pendiente del tiempo, si hay olas de calor o va a llover mucho».

Todo este trabajo lo recompensa la clientela acudiendo en masa a su puesto. «Hay días que llegamos a montar antes de las seis de la mañana y ya hay gente».

No tiene ninguna duda de que sus productos directos del campo se diferencian del resto por «el sabor y la calidad». Además, señala que, en los últimos tres años, no ha cambiado los precios.

Amplia clientela

Por eso, tiene clientes «de toda España», que acuden cuando están en Plasencia de vacaciones y varias generaciones de familias que le siguen siendo fieles.

Se siente, por tanto, «muy agradecido de que vengan a comprar y valoren el esfuerzo y la calidad de los productos».

Sin embargo, cree que no se mantendrá muchos años más en el mercadillo porque «estoy ya muy cansado. Voy a cumplir 60 y esto es muy sacrificado, sembrar, recoger, cargar, descargar, son miles de kilos a la semana».

Además, apunta que, mientras los precios apenas han subido, «los gastos se han multiplicado por mil» y los fondos de inversión «están comprándolo todo».