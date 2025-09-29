Dromo, de Badajoz, gana el concurso regional de repostería en Plasencia

Ha sido llegar y pegar. Aunque Juan Manuel Salgado, del restaurante Dromo, en Badajoz, ya sabe lo que es ganar concursos de cocina, nunca se había presentado a un certamen de platos dulces. El certamen regional de repostería ha sido el primero y lo ha ganado.

La final se ha celebrado este lunes en la escuela de cocina de Plasencia, donde el jurado ha decidido que el ganador debía ser el equipo de Salgado con una mousse de queso de los Ibores, manzana y almendra en texturas.

El equipo ganador, con la concejala de Turismo de Plasencia. / TONI GUDIEL

Plato con ocho texturas

En total, seis texturas de almendra y dos de queso para elaborar un plato cuya preparación les ha llevado cerca de tres horas y donde había praliné, manzana osmotizada, bizcocho de sifón, palomita nitro...

El chef se ha mostrado «sorprendido, no me lo esperaba», al ser la primera vez que salía «de la zona de confort», por lo que «estamos muy contentos».

El plato ganador del concurso regional de repostería en Plasencia. / TONI GUDIEL

A Mallorca, a la final nacional

El premio, dotado con 1.500 euros y trofeo, les da derecho además a representar a Extremadura en la fase nacional del concurso de repostería, que tendrá lugar el 11 de noviembre en Mallorca.

Allí tendrán que elaborar un plato distinto, pero lo afrontarán con ganas e ilusión, dado el éxito obtenido en la fase regional.

Los otros clasificados

Los finalistas han sido seleccionados por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanales de Extremadura (APAREX) y el jurado ha decidido que el segundo mejor plato lo ha elaborado el equipo de Abel Castaño, de Golimbeo (Los Santos de Maimona), que se da la circunstancia de que ganó el certamen el año pasado.

En tercer lugar, ha quedado David Véliz, de A Bocao (Montijo).

Una imagen de los participantes en el concurso regional de repostería en Plasencia. / TONI GUDIEL

El concurso comenzaba a las cuatro de la tarde y, a las siete, los chefs presentaron sus platos al jurado, que a las ocho anunciaba su veredicto. Además, durante el día ha habido catas y talleres con participación ciudadana.