El edil del PSOE de Plasencia Roberto Rubiolo renunciará al acta

Será la tercera renuncia de un concejal del Ayuntamiento de Plasencia esta legislatura y la tercera también que se produce este año. Después de Elena Mejías, de Unidas Podemos, y Purificación Martín, de Vox, el grupo municipal del PSOE ha anunciado este lunes que la de su concejal Roberto Rubiolo.

A través de un comunicado, el grupo ha señalado que el edil renunciará a su acta "próximamente" y debido "a razones estrictamente personales".

En la dirección del PSOE

Además, ha manifestado que siente su renuncia "por todo lo que Roberto Rubiolo ha estado aportando a este grupo municipal". No obstante, el PSOE ha matizado que "seguirá aportando mucho desde la dirección del partido en Plasencia, a la que pertenece, donde seguirá prestando sus conocimientos y sus iniciativas tal y como lo ha hecho hasta ahora".

Por otro lado, ha anunciado que el partido "le rendirá merecido homenaje en su momento para agradecerle su dedicación durante estos tres años en los que ha ejercido de concejal".

La siguiente, Emilia Almodóvar

Una vez que se formalice la renuncia de Rubiolo, otro miembro de la candidatura que el PSOE presentó a las últimas elecciones municipales de 2023 deberá sucederle como concejal.

La siguiente en la lista es la actual diputada Emilia Almodóvar Sánchez, que formó parte del equipo de Jesús Muñoz cuando este se enfrentó a Alfredo Moreno en las primarias por la secretaría general local del partido, que logró finalmente Moreno.

Emilia Almodóvar, la siguiente en la lista del PSOE de Plasencia. / CEDIDA

Un amigo

Almodóvar debería renunciar para que siguiera corriendo la lista. Lo que ha dicho el PSOE al respecto es: "Próximamente, comunicaremos la persona que le sustituirá en las funciones de concejal y que igualmente aportará sus conocimientos a nuestro grupo".

A nivel personal, el partido ha subrayado respecto a Rubiolo que "entró como concejal de nuestro grupo y se retira como un amigo. Le vamos a echar de menos".