Lluvia de críticas en Plasencia por la organización del concierto Sanguijuelas del Guadiana

La Torre Lucía de Plasencia se quedó pequeña este sábado para los seguidores del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, que en los últimos tiempos ha crecido en popularidad de manera exponencial.

El hecho de que muchas personas se quedaran fuera del recinto y sin poder entrar debido a sus dimensiones ha generado una lluvia de críticas contra el ayuntamiento por la organización del concierto, que fue de entrada gratuita.

Se da la circunstancia de que, en un principio, se había programado en la plaza Mayor, pero al estar instaladas las casetas para la feria de moda sostenible, fue necesario un cambio de ubicación.

Decisión del grupo

El ayuntamiento ha explicado que, entonces, se dio al grupo la opción de actuar en la Torre Lucía, la plaza de toros y el recinto ferial y eligió la Torre Lucía.

Sin embargo, numerosos ciudadanos a título particular han inundado sus redes de críticas por la "organización pésima". Sobre todo, se quejan de que la barra de bar y los baños estuvieran fuera del recinto, ya que, "si salías, ya no podías volver a entrar" por la cantidad de personas que había.

Embotellamientos

"El escenario estaba tan bajo que ni se les veía y muy mala organización para entrar y salir", apunta otro asistente, mientras una señala el embotellamiento en la salida y que "en vez de dejar la salida directa por las escaleras, obligaban a la gente a dar toda la vuelta por la rampa. Gracias que no pasó nada grave y, ¿sin baños dentro? Un descontrol absoluto".

Colas en el exterior del concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Plasencia. / Lourdes Fernández

También el PSOE de Plasencia ha manifestado sus críticas a través de sus redes. Aunque ha aplaudido la elección del grupo, considera que el lugar elegido no fue el adecuado: "Pequeño para la cantidad de público, acústica deficiente, escenario mal colocado y luces deslumbrando a los asistentes. Llevaba más de un mes anunciado y aún así no hubo la planificación que un evento de este calibre necesita".

Quejas del PSOE

El partido ha afirmado también que "la seguridad fue un desastre, si salías a por un refresco, no podías volver a entrar" y ha asegurado que "la barra fue adjudicada a dedo a un empresario, lo que dejó fuera al resto de hosteleros de la ciudad". Considera que, "si el concierto se hubiera celebrado en el Berrocal, se podrían haber instalado varias barras en igualdad de condiciones beneficiando a todos".

Así, ha apuntado que "el espacio natural para conciertos es el Berrocal, creado para ello, aunque hoy esté abandonado y sin mantenimiento". Por lo tanto, ha exigido "organización, planificación y transparencia" y también que se "aprenda de los errores porque nuestra ciudad no se merece improvisaciones y, por lo tanto, chapuzas".

Sanguijuelas del Guadiana había sido contratado por el ayuntamiento dentro del programa de actos por el Día de las Lenguas de Extremadura.