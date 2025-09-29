Muere Rafael Llorente, expresidente de la Unión de Cofradías de Plasencia

Los cofrades de Plasencia están de luto por la muerte, este fin de semana, del que fuera presidente de la Unión de Cofradías entre el 2010 y 2014, Rafael Llorente.

Además, a sus 90 años, Llorente era Hermano Mayor Honorífico de la Hermandad del Santo Vía Crucis, que presidió y colaboraba con toda cofradía que lo necesitara, incluyendo el tradicional belén que cada Navidad instala la Unión en la iglesia de Santo Domingo.

Premio cofrade

Así, Rafael Llorente era muy querido por los cofrades, no en vano era el más longevo de todas las cofradías y, como reconocimiento, en 2023, la Unión decidió otorgarle el Premio a la Excelencia Cofrade.

Juan Pedro Fuentes, actual presidente de la Unión de Cofradías, fue el impulsor de la concesión del premio y lo justificó entonces por su disposición, trabajo y voluntariedad. "Es el primero que llegaba para montar el belén y el último que se iba y también para desmontarlo", afirmó.

Humilde y trabajador

También el entonces presidente de la Unión, Pedro Cordero, destacó la "labor diaria y dedicación" de Llorente.

La acogida del premio fue la de una persona humilde porque señaló que "casi no lo quería aceptar, no considero que tenga los valores necesarios, yo soy una persona de andar por casa y no figurar". Eso a pesar de que era cofrade desde los 16 años.

Pésame de las cofradías

Ahora, al conocer su fallecimiento, muchas cofradías han querido dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales. La Cofradía del silencio le ha calificado como "gran persona, gran cofrade del Silencio, gran presidente de la Hermandad del Santo Vía Crucis eran y gran presidente de la Unión de Cofradías".

También ha subrayado que, en su periodo como presidente, se consiguió la declaración de Interés Turístico Regional para la Semana Santa. Otras cofradías como las del Descendimiento y la Sagrada Cena han expresado públicamente su "más sincero pésame" por el fallecimiento de Llorente, al que se ha sumado el resto.