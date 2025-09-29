Una pareja de Plasencia denunciará al SES por "negligencia" tras pasar su bebé 41 días en la UCI

Dolidos, angustiados y con un susto en el cuerpo que aún no se les ha quitado porque su bebé sigue necesitando revisiones médicas y no saben si el día de mañana tendrá "algo neurológico".

Así se sienten Diana Talaván y Diego Cobos, una pareja de Plasencia de 21 y 26 años que el pasado 1 de julio tuvo a su primer hijo, Dylan Cobos Talaván.

Las circunstancias de su nacimiento les llevaron a presentar una reclamación en el hospital Virgen del Puerto y, ante la respuesta remitida por la Gerencia del área, que consideran que es "mentira" y no se ajusta a lo ocurrido, han decidido denunciarlo en el juzgado y también públicamente.

Visita con contracciones

Diana explica, y así aparece en su reclamación, que acudió al hospital el 27 de junio, tras 40 semanas y cinco días de embarazo. Afirma que tenía "contracciones cada cinco minutos" y, tras hacerle un tacto, la matrona le dijo que "había dilatado dos centímetros, pero que me fuera a casa a pasar los dolores porque tenía muy buena cara y no estaba para dar a luz".

Diana con su bebé, que está creciendo sano en Plasencia. / TONI GUDIEL

Lo hizo y, además, le dieron cita "para Obstetricia el 1 de julio". Sin embargo, a las cinco de la mañana de ese día 1 acudió de nuevo al hospital con muchos dolores. "Me pusieron los monitores y el niño no se movía, me dieron azúcar y nada y me rompieron la bolsa, pero el líquido salió verde, así que me hicieron una cesárea de urgencia".

Señala Diana que su bebé "ni lloró ni me lo dieron y empezaron a reanimarle, pero a mi familia le dijeron que estaba muy bien y que todo había ido bien".

A la UCI de Cáceres

Apenas cuatro horas después, ingresó en la UCI neonatal del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Diana subraya que había sufrido "asfixia perinatal, cuando nació no respiraba de tanto tiempo que me habían dejado".

Dylan había nacido a las 41 semanas y dos días y, en Cáceres, "nos dieron muy pocas esperanzas. Le tenían en la incubadora y solo le podíamos ver, no coger. Tenía de todo porque había tragado mucho meconio (las primeras heces del bebé), pero sin daño neurológico".

Se da la circunstancia de que el pequeño "mejoró, pero después se cogió una infección, tenía la PCR alta y los médicos todavía no saben por qué". El 11 de agosto, tras 41 días, salió del hospital cacereño y, actualmente, a pesar de seguir con revisiones, "está muy bien, de momento no le han visto nada".

Dos minutos de reanimación

Sin embargo, creen que todo lo que sufrió se debió a una "negligencia grave, al no haber actuado antes" en el hospital de Plasencia y critican la "diferencia entre la información recibida en un primer momento y la realidad de lo ocurrido", de ahí su denuncia.

La respuesta que envió la Gerencia tras su reclamación indica que fue dada de alta la primera vez por "pródromos", una fase previa al parto, y que tenía programada una inducción para el día 1. Diana asegura que no le informaron de estas cuestiones.

Además, la contestación fija el motivo de la cesárea en "riesgo de pérdida de bienestar fetal" y señala que se informó a los familiares "del buen desarrollo de la intervención, sin complicaciones" y el pediatra "sobre el estado y evolución del recién nacido".

Se siguieron los protocolos

No alude a lo que sí apunta el informe del hospital de Cáceres, que el bebé necesitó "reanimación", ventilación durante dos minutos y nació con un tono muscular disminuido y "sin esfuerzo respiratorio".

Por todo, lo que quieren Diana y Diego es "que se sepa lo que pasó y que no vuelva a suceder".

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Salud por el caso y la Gerencia del área de salud de Plasencia ha señalado que la asistencia se llevó a cabo "siguiendo en todo momento los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, tanto en los servicios de urgencias obstétricas como en el área de hospitalización".

Así, afirma que, "desde el primer contacto asistencial, se aplicaron los procedimientos adecuados conforme a la evaluación clínica de la paciente, incluyendo el seguimiento evolutivo, la planificación de la atención obstétrica y la actuación inmediata ante los cambios detectados en la evolución del embarazo".