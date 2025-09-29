Robe Iniesta será hijo predilecto de su ciudad natal, Plasencia

Aunque antaño no fue así, sin duda, Robe Iniesta es ahora profeta en su tierra, Plasencia. El ayuntamiento no solo ha puesto su nombre a un nuevo vial y lo llevará también el espacio joven de San Juan cuando reabra como local de ensayos. Además, en 2019, recibió un premio San Fulgencio, el más importante que otorga el consistorio y ahora, ha aprobado el inicio del expediente para declararle Hijo predilecto de Plasencia.

Ha sido la junta de portavoces, de la que forman parte los portavoces de todos los grupos municipales, PP, PSOE, Unidas Podemos y VOX, la que, por unanimidad, ha acordado poner en marcha los trámites administrativos para la concesión del título, el de mayor reconocimiento que puede dar el consistorio.

Al próximo pleno

La propuesta se llevará al próximo pleno y, tras su aprobación definitiva, se iniciará formalmente el expediente para honrar a Robe, un "referente de la cultura y la música a nivel nacional".

El ayuntamiento ha destacado que el placentino es "uno de los artistas más reconocidos de la escena musical española. Fundador y líder de Extremoduro, ha llevado el nombre de la ciudad y de Extremadura por todo el país, consolidándose como un creador único, con una trayectoria marcada por la autenticidad, la innovación y la conexión con el público".

Portavoces de los grupos municipales, que han acordado nombrar a Robe Iniesta hijo predilecto de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Además, el consistorio considera que merece el título de hijo predilecto porque "su obra ha trascendido generaciones, convirtiéndose en parte fundamental del patrimonio cultural contemporáneo. En la última década, además, Robe ha formado una banda integrada en su totalidad por músicos extremeños, contribuyendo a dar visibilidad y proyección al talento de la tierra en escenarios de toda España".

Aportación artística y cultural

Así, la concesión del reconocimiento "busca honrar la aportación artística y cultural de Robe Iniesta, así como su papel en la proyección de Plasencia más allá de sus fronteras".

Pese a que el cantante no se prodiga mucho en este tipo de actos, de hecho, no acudió a recoger el premio San Fulgencio y envió a un familiar en su nombre, mantiene buena relación con el ayuntamiento placentino.

Nuevos proyectos

Así, el pasado mayo se reunió con el alcalde y varios concejales para hablar sobre "nuevos proyectos culturales" en los que colaborará con el ayuntamiento y que, de momento, no se han desvelado.

Suya ha sido también la propuesta de abrir locales de ensayo para grupos emergentes y tiene en trámite una iniciativa de ecoturismo en el término municipal.

Además, la plaza Puerto de Béjar se adornará en breve con letras de Manolillo Chinato, reflejadas en muchas canciones de Robe, una obra que hará el también artista placentino Jesús Mateos Brea.