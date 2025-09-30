El acto de conciliación por insultos a un edil de Plasencia, el día 9

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia ha citado a la edil de Turismo, Belinda Martín, el 28 de octubre para declarar como investigada por insultos vertidos contra su excompañero de gobierno, Luis Domingo Díaz, en comentarios realizados en una noticia en un periódico de forma anónima.

Sin embargo, antes, tendrá lugar en el juzgado un acto de conciliación por si es posible llegar a un acuerdo entre las partes. Según ha podido saber este periódico, ese acto se ha fijado para el jueves 9 de octubre.

Propuesta de acuerdo

Entonces, la defensa de Díaz pondrá sobre la mesa una propuesta de acuerdo, que incluirá la solicitud de una cantidad económica y Martín podrá aceptarla o rechazarla. Si la rechaza, tendrá que acudir el 28 de octubre de nuevo al juzgado, donde ha sido citada como presunta autora de injurias y un delito de odio.

El edil de Plasencia Luis Domingo Díaz, que presentó una querella por los insultos. / TONI GUDIEL

Martín no ha querido hacer declaraciones de momento sobre el motivo de la querella presentada por Díaz, comentarios críticos realizados de forma anónima en una noticia donde se informaba del nombramiento de Díaz como nuevo director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia.

Expediente abierto

Tampoco desde el gobierno municipal, al que perteneció Díaz de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023, en esta última legislatura junto a Martín, ha habido muestras de apoyo o rechazo y ha sido el Partido Popular de Extremadura el que ha anunciado la apertura de un expediente informativo a través de su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá.

Este ha dicho que, de confirmarse, serían "hechos muy graves", aunque ha preferido esperar al resultado de la investigación para pronunciarse más en profundidad.

El PSOE sí ha condenado los insultos y subrayado su "compromiso firme con la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas, en especial con el colectivo LGTBI".