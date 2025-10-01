El alcalde de Plasencia habla sobre el caso de presuntas injurias de una concejala a un exedil: "Todo el respeto al procedimiento"

Dos semanas después de que saltara a la luz que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia ha citado a declarar, en calidad de investigada, a una concejala del equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, como presunta autora de delitos de injurias y odio hacia un compañero de partido, el alcalde, Fernando Pizarro, se ha pronunciado sobre el caso.

Hasta ahora, Pizarro ha continuado con su agenda, en la que además ha compartido espacio con la edil. De hecho, el mismo día que se conoció la citación, se hizo público el logro de la declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa placentina y el alcalde apareció en un vídeo junto Martín valorando la importancia de la distinción.

Respeto

Este miércoles, a preguntas de los periodistas, ha señalado que, dado que existe "un procedimiento judicial abierto", ha mostrado "todo el respeto al procedimiento".

En cuanto al expediente abierto por la dirección regional del PP a la concejala ante la investigación en marcha por haber realizado presuntamente comentarios ofensivos contra el que fuera su compañero de corporación de 2019 a 2023, Luis Domingo Díaz, a través de un periódico y de forma anónima, Pizarro no ha entrado a valorar la situación y ha afirmado que "lo que haga el partido regional es lo que hace el partido en Plasencia".

Luis Domingo Díaz y Belinda Martín, compañeros del PP de Plasencia. / TONI GUDIEL

Las citaciones

Inicialmente, la concejala fue citada a declarar el 26 de septiembre, pero solicitó un aplazamiento por motivos laborales y la fecha ha cambiado al martes 28 de octubre, a las 9.40 horas.

No obstante, antes, el 9 de octubre a las 13.30 horas, se ha fijado el acto de conciliación en el juzgado, en el que la defensa de Díaz pondrá una propuesta sobre la mesa para resarcirle por los daños causados y Martín deberá decidir si la acepta o rechaza. En este último caso, tendrá que presentarse de nuevo ante la sede judicial el día 28.

La concejala ha optado, de momento, por no pronunciarse sobre el caso y no ha ofrecido ninguna rueda de prensa desde que se conoció.

Un golpe "muy duro"

Por su parte, el afectado, actual director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia, ha manifestado a este periódico que los comentarios le generaron un "gran malestar físico, profesional y por supuesto emocional. Fue muy duro y, por eso, quise tomar la iniciativa de acudir a los tribunales para identificar a los autores de esos comentarios anónimos”.

A su vez, ha explicado que, cuando conoció que la presunta autora era su excompañera de bancada en el ayuntamiento, supuso "un golpe adicional muy fuerte. Desde finales de agosto sé que se trata de mi compañera de partido, con la que compartí escaño en la legislatura 2019-2023. Ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable, que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba. Ha sido muy duro, tanto en mi trabajo como en mi vida diaria”.