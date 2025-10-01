El cabecilla de los 'Hilarios' de Plasencia que protagonizó una fuga 'de película' en Valladolid, detenido por la policía

Protagonizó una de las fugas más sonadas en toda España, el pasado mes de febrero, de la cárcel de Villanubla, en Valladolid. Se trata de A. B. M., de 48 años y uno de los cabecillas del conocido clan de los Hilarios de Plasencia, que estaba cumpliendo 28 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Después de siete meses huido, ha sido detenido por la Policía Nacional.

Se encontraba en busca y captura desde que, el pasado 14 de febrero, aprovechó la excarcelación de otros presos para ocultarse "en una especie de petate" y, de esta forma, escapar de la prisión. Además de la condena por traficar con drogas y blanquear capitales, "le constaba otra requisitoria por la Audiencia Provincial de Cáceres por falsedad documental".

En un restaurante

Ha sido este martes, cuando agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Plasencia y a la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, han llevado a cabo su detención, en el municipio de Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo.

Detenido el líder del clan de los 'Hilarios' de Plasencia fugado de Valladolid en febrero. / POLICÍA NACIONAL

Según ha comunicado la Policía Nacional, los agentes tenían conocimiento, desde hace varias, del posible paradero del fugado, "que operaba principalmente en Plasencia".

Así, en este tiempo, han realizado distintas gestiones de investigación, vigilancia y seguimiento a "determinadas personas de la localidad de Plasencia, algunos de ellos familiares", ya que sospechaban que podían estar ayudándole a "eludir la acción de la justicia y a seguir aprovechándose de los efectos de los delitos por los que había sido condenado, además de suministrarle una total cobertura para su subsistencia".

Carné manipulado

Estas gestiones permitieron comprobar, tras varias vigilancias y seguimientos realizados este martes, cómo A. B. M. había quedado en un restaurante de Casarrubios del Monte (Toledo) con varias personas por lo que, una vez comprobado que se trataba del fugado, "se procedió a su inmediata detención".

No obstante, la policía ha apuntado que, al ser identificado, mostró a los agentes un carné de conducir manipulado, con su fotografía, pero con los datos de un familiar, con la intención de despistarles, lo que no consiguió.

Un encubridor

Además, la Policía Nacional también ha detenido a otro hombre, de 26 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Ambos han sido trasladados a la comisaría de Plasencia, tras la preceptiva autorización judicial y permanecen en los calabozos.

En el operativo han intervenido unidades de la brigada local de Policía Judicial de Plasencia, el Grupo de localización de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial y la brigada provincial de Policía Judicial de Sevilla.

Sobrino fugado de la cárcel

Se da la circunstancia de que uno de sus sobrinos, que fue detenido por el tiroteo ocurrido el 30 de marzo en Plasencia, en el que murió una niña de dos años, se encuentra también huido de la justicia porque tenía que haber regresado a la cárcel de Cáceres, donde cumplía condena, pero no volvió.

El tiroteo ocurrió mientras disfrutaba de un permiso penitenciario.