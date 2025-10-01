La protesta de los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia, respaldada por las cuatro centrales sindicales

Tres meses llevan trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia concentrándose cada miércoles ante el consistorio. Reclaman que el proceso de catalogación, una actualización de sus funciones y salarios que el gobierno local ha iniciado por la Policía Local, se extienda a todos los departamentos.

Este miércoles, las cuatro centrales sindicales con representación en el consistorio placentino han manifestado públicamente y de forma unánime su apoyo a las demandas de los trabajadores.

Total respaldo

Así, a través de un comunicado, CGT, UGT, CSI-F y CCOO han subrayado su "total respaldo" a las reivindicaciones de la asamblea de trabajadores.

En su opinión, el proceso de catalogación debe llevarse a cabo "siguiendo el procedimiento adecuado, garantizando la transparencia y la participación". También ha apuntado que "no puede circunscribirse a un único colectivo del ayuntamiento, sino que debe abordarse de forma global, equitativa y conforme a los principios de objetividad y justicia".

Protesta de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia, que reclaman la catalogación. / TONI GUDIEL

Comisión específica

Por eso, los sindicatos han solicitado que se incluya como punto del orden del día en la próxima reunión de la mesa de negociación, donde están representados sindicatos y grupos políticos" y también la creación de una comisión específica, "en la que estén representadas las distintas centrales sindicales junto con miembros del equipo de gobierno, con el fin de realizar un seguimiento riguroso del proceso".

A su vez, como también han pedido los trabajadores, los cuatro sindicatos han exigido que los próximos presupuestos incluyan "una partida económica suficiente que permita abordar la catalogación de manera seria, actualizada y adaptada a las necesidades reales del ayuntamiento".

Policía Local, los primeros

En enero de este año, el ayuntamiento y la Policía Local, que había llevado a cabo también protestas, llegaron a un acuerdo sobre la catalogación de su departamento. Hasta ahora, tanto el alcalde, Fernando Pizarro, como el edil de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, han indicado que el proceso seguiría con el resto de departamentos, aunque de momento no se ha materializado.