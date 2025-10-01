Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resolución del TSJEx

San Gil gana una sentencia contra Plasencia por deudas municipales

El ayuntamiento placentino deberá afrontar impagos desde 2018, recogidos en un convenio que ha incumplido

La alcaldesa de San Gil protesta por una deuda de Plasencia. El juzgado le ha dado la razón.

La alcaldesa de San Gil protesta por una deuda de Plasencia. El juzgado le ha dado la razón. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón al Ayuntamiento de San Gil, entidad local menor dependiente del Ayuntamiento de Plasencia, en su reclamación de 68.935,68 euros al consistorio placentino por incumplir de 2018 a 2022 un convenio que recoge la obligación de pagar a San Gil la parte que le corresponde de la recaudación de los tributos del Estado.

Además, el ayuntamiento placentino tendrá que pagar los intereses correspondientes y las costas de la sentencia anterior del tribunal contencioso-administrativo.

Años de reclamaciones

La alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia, que le da la razón, tras años de reclamaciones, que ha ido repitiendo mes a mes, pleno tras pleno, además de por escrito y con la certificación de la deuda elaborada por la secretaria-interventora del ayuntamiento sangileño.

Al Supremo

El consistorio placentino puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero solo "si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora".

