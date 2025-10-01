Vecinos de una calle de Plasencia piden medidas para acabar con un refugio de toxicómanos

Llevan al menos cuatro años pidiendo una solución para un espacio subterráneo que se ha convertido en refugio de toxicómanos. Está en la calle Eulogio González de Plasencia y, hace unas semanas, salió ardiendo, provocando daños exteriores en una vivienda colindante.

Por un lado, los vecinos de la zona han visto cómo su temor de que «algún día iba a pasar algo» se ha hecho realidad y, por otro, han visto en la situación actual una oportunidad para acabar con el problema «de una vez».

Según explican, en la calle hay tres viviendas con una misma propietaria, una mujer «que vive en Madrid y viene de vez en cuando a Plasencia a echar un ojo». Además, junto a la acera, hay unos escalones que bajan a una zona de acceso público y ahí es donde se refugian los toxicómanos.

Escaleras que dan acceso al refugio de toxicómanos en Plasencia. / TONI GUDIEL

Escrito de 2021

Según un escrito enviado por los vecinos al ayuntamiento en septiembre de 2021, la comunidad de vecinos ponía de manifiesto una «difícil y complicada situación» y señalaba el «consumo reiterado de sustancias ilegales; malos olores debido al consumo de sustancias y papel de plata quemada; robos en viviendas y terrazas durante el año por el colectivo de personas que consumen drogas y transitan la calle; malos olores debido a defecaciones, orina, vómitos y basura» y también «ruidos, voces altas, peleas, discusiones durante el día y, sobre todo, por la noche», lo que no dejaba dormir a los vecinos.

Imagen del refugio de toxicómanos de Plasencia antes de incendiarse. / Cedida

Pidieron control policial

Ante la situación, decían haber agotado los recursos que estaban a su alcance para atajarla. Afirmaban que diariamente llamaban a la Policía Nacional y Local, que conseguían que los toxicómanos se marcharan en ese momento, pero volvían después a la misma situación.

Por todo solicitaron más control policial durante todo el día y el cierre o tapiado del «fumadero» de las viviendas, además de la limpieza del parque de la calle y la bajada al paseo fluvial.

A este escrito adjuntaron más de 40 firmas.

Colchones e incendio

Sin embargo, la situación no mejoró y, cuatro años después, ha desembocado en un incendio que tuvo lugar el 14 de septiembre.

Apuntan los vecinos que, en torno al mes de junio, ocuparon el subterráneo toxicómanos, que además metieron colchones para dormir. «Incluso lo cerraron con una sábana como si fuera su casa».

«Llevan años entrando y saliendo toxicómanos y nadie nos hace caso. El incendio podía haber afectado a nuestras viviendas. Sigue habiendo peleas, ruidos, llamamos a la policía, pero nada».

Vivienda donde se encuentra el acceso ocupado por toxicómanos en Plasencia. / TONI GUDIEL

Última demanda

Lo que piden es que se tapie el acceso y, si es privado, el ayuntamiento requiera a la propietaria para que lo haga. Así, vecinos han pedido una reunión con el ayuntamiento en busca de una solución.

Este periódico ha preguntado al ayuntamiento sobre el caso y el gobierno local está a la espera de información por parte del departamento de Urbanismo.