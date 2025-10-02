El arreglo de otra decena de parques infantiles de Plasencia empezará en noviembre

Tras el inicio de las obras de renovación de los juegos infantiles de los parques de La Isla y La Coronación de Plasencia, la primera semana de noviembre comenzará una segunda fase, que contempla el cambio de otra decena de parques repartidos por la ciudad.

La empresa salmantina Servicios y Repuestos José Miguel se encargará de las obras y su responsable, José Luis Hernández, ha explicado que su intención es tener en torno a la mitad listos a final de año y, el resto, entre enero y febrero.

La lista de parques

El alcalde, Fernando Pizarro, ha explicado que se renovarán los parques de la colonia de Guadalupe; la calle Juan Vázquez; el parque del Cachón; Los Pinos, la calle Jiménez Díaz, junto al colegio Miralvalle; avenida Gabriel y Galán; Donantes de Sangre; puerta Talavera y las máquinas para personas mayores situadas en Juan Vázquez y Donantes de Sangre.

Trabajos en parques infantiles de La Coronación de Plasencia. / TONI GUDIEL

La Isla y La Coronación

Respecto a La Isla y La Coronación, el alcalde ha señalado que la finalización del primero está pendiente de la instalación de una valla de seguridad para separar los juegos de la zona del río y el de La Coronación, la mayor actuación de todas, «va en tiempo y ya se han empezado a montar en el interior».

Tercer lote

Además, el ayuntamiento ya está trabajando en una tercera fase de parques, ya presupuestada. En este caso, están situados en la calle Marino Barbero, la calle San Julián, el PIR La Data, la calle Enrique Granados (Valcorchero), Sor Valentina Mirón, la avenida del Valle, Ciudad Jardín y La Data.

Pizarro espera que pueda salir a licitación "en los próximos meses". Sobre la cuarta y última fase, ha afirmado que se intentará presupuestar para el próximo año.