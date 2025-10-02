El Ayuntamiento de Plasencia ‘blindará’ la plaza Mayor para los peatones durante los fines de semana

La alta afluencia de personas durante los fines de semana en la plaza Mayor de Plasencia y su entorno ha llevado al ayuntamiento a tomar una novedosa decisión para evitar el trasiego de vehículos, la restricción de paso durante las horas punta del día.

Así, a partir del próximo fin de semana, solo estará permitido el acceso a la zona a residentes con garaje, vehículos autorizados, vehículos de emergencia y clientes de alojamientos hoteleros.

Vallas y policía

Para el resto, las restricciones se aplicarán los viernes, desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche; los sábados, desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche y, los domingos y festivos, de doce a cinco de la tarde.

Para garantizar que se cumple la prohibición de paso, el ayuntamiento instalará vallas en las calles que dan acceso a la plaza Mayor, mientras que la Policía Local «se encargará de supervisar el cumplimiento de las medidas».

Por seguridad

Ante la puesta en marcha de las nuevas medidas, el concejal de Interior, David Dóniga, ha señalado que «estas restricciones buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes, evitando aglomeraciones que puedan generar riesgos».

El edil ha subrayado: «Es fundamental que todos respetemos estas medidas para poder disfrutar de la Plaza Mayor de manera segura y ordenada».

Parque de tráfico

Además, el ayuntamiento ha querido indicar a vecinos y turistas «la importancia de respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades durante estos horarios para garantizar la fluidez del tránsito y la seguridad de los peatones».

El parque de tráfico de Plasencia abrirá a toda la ciudadanía. / TONI GUDIEL

Por otro lado, el gobierno local también ha anunciado este miércoles la apertura al público del parque infantil de tráfico. Así, cualquier ciudadano podrá acudir a la instalación municipal los viernes, de cinco a ocho de la tarde y los sábados y domingos, de diez de la mañana a ocho de la tarde.

Formación

El resto de días, se pondrá a disposición de centros educativos y asociaciones que lo soliciten previamente. Los niños podrán acudir con sus bicicletas o utilizar las del parque.

Dóniga ha subrayado su intención de acercar el parque a las familias para «dar un paso más en la formación en seguridad vial» y el respeto a las normas de tráfico.