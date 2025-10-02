Los dobladores de Deadpool y Lobezno estarán en Plasencia, en la vigésima Gumiparty

El manga el anime, los juegos de rol, magic, Fortnite y el cine, sobre todo el relacionado con el universo Marvel y DCU, se unirán este fin de semana en Plasencia en la Gumiparty, una celebración que cumple veinte años y cuyo gancho ha crecido exponencialmente, multiplicando el número de asistentes.

Lo que comenzó como una reunión de amigos que querían dar a conocer su forma de ocio al resto de jóvenes de la ciudad, se ha transformado en una iniciativa que trasciende las fronteras de Plasencia y Extremadura. Casi un centenar de actividades ha programado la organización, la asociación Megagumi, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento y la Junta de Extremadura, además de numerosas empresas.

Dobladores de cine

La apertura de puertas será este viernes, a las tres de la tarde y el cierre, el domingo a las ocho. En esos tres días, el palacio de congresos acogerá un gran número de talleres, torneos, juegos, charlas, concursos, mesas redondas, un concierto y un espectáculo de circo, entre otras actividades.

Destaca la mesa redonda que tendrá lugar el sábado a las 12.30 horas, con los actores de doblaje de Deadpool, Jack Sparrow, Lobezno o Batman (José Posada, Luis Posada, Claudio Serrano y Gabriel Jiménez, junto al actor de doblaje y youtuber Hermoti).

Presentación de la Gumiparty de Plasencia. / TONI GUDIEL

Encuentro con Jorge Luengo

Además, el domingo, a las doce, habrá un encuentro con el mago cacereño Jorge Luengo, que acaba de participar en MasterChef y El Hormiguero. La programación completa se puede consular en www.gumiparty.es.

La entrada para un día cuesta 6 euros y se puede entrar y salir cuantas veces se quiera. Además, hay un abono de tres días por 15 euros y una entrada premium por 20 euros. Existe igualmente un abono premium, por 25 euros, limitado a 150 unidades.

De 85 a 7.000 asistentes

La organización espera que esta edición se consolide el éxito de la Gumiparty, que comenzó con 85 asistentes y, el año pasado, llegó ya a las 7.000 personas.

Así, Megagumi espera que se proclame "actividad de interés general", al considerar que, tras dos décadas de trayectoria, el festival merece un apoyo institucional estable que permita asegurar su crecimiento en futuras ediciones.