El interés nacional de la Semana Santa de Plasencia multiplicará por tres su financiación

El reconocimiento de la Semana Santa de Plasencia como Fiesta de Interés Turístico Nacional no es solo un distintivo, sino que puede suponer un revulsivo para la celebración, ya que, como mínimo, multiplicará por tres su financiación.

Será así porque, además de la subvención que recibe la Unión de Cofradías por parte del ayuntamiento, la Junta de Extremadura establece también ayudas para las fiestas de interés de la región. A finales de 2024, anunció un aumento de esta financiación para el presente año.

Hasta 6.000 euros

De esta forma, las de interés regional reciben 2.200 euros, mientras que las nacionales tienen una subvención que llega a los 6.000. En el caso de que consiguiera el interés internacional, la cantidad ascendería a 35.000 euros.

A su vez, el Ministerio de Turismo cuenta también con líneas de ayuda a las que pueden optar los municipios con fiestas de Interés Turístico Nacional.

Promoción

Con estos mimbres, todo apunta a que el distintivo supondrá un trampolín para la celebración y también para la ciudad, en lo que a promoción se refiere. Este jueves, el ayuntamiento ha organizado un acto para dar las gracias a todas las instituciones y colectivos que han colaborado para conseguir el interés nacional y han coincidido en una idea, que se ha conseguido un hito, pero también supone una gran "responsabilidad", en palabras del presidente de la Unión, Juan Pedro Fuentes.

Intervención de la consejera de Turismo en el acto por el interés nacional de la Semana Santa. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Y es que, no solo no se puede "bajar el listón", sino que ahora hay que "seguir peleando, seguir trabajando, para que podamos incluso mejorar dentro de lo que es nuestra tarea. Mejorar para conseguir metas mejores en un futuro".

Interés internacional

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ya ha fijado algunas de esas metas. Una de ellas es luchar por la declaración de interés internacional, para lo que la normativa obliga a esperar al menos cinco años. Es tiempo, no solo para mejorar sino también para lograr que, con la proyección del interés turístico nacional, aumente el número de visitantes en los doce meses del año.

Pizarro ha subrayado que el distintivo "nos promociona como ciudad para los doce meses del año. Habrá gente que diga, pues si Plasencia tiene un interés turístico nacional de la Semana Santa, es porque merece la pena verla no solo en Semana Santa".

Asistentes al acto por el interés nacional de la Semana Santa de Plasencia. / RAQUEL RODRÍGUEZ

Paquete profesional

En esta tarea, la consejera de Turismo de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ya ha mostrado su respaldo, a través de "muchísimas acciones directas, no solamente en el escenario, en la propia Plasencia, en el casco histórico en donde se representa toda esta Semana Santa (ha nombrado Santo Domingo y la muralla). Tendremos que mejorar cada uno de los puntos" y no solo a través de obras, sino también elaborando "un paquete profesional para la cultura y para el turismo".

En el mismo sentido, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha hecho hincapié en que la distinción es un "reconocimiento que va mucho más allá de lo que puede ser solo la fe. La fe es importantísima, pero también hay una serie de aspectos que rodean a la Semana Santa en el plano cultural, conjunto histórico-artístico, las tradiciones, la gastronomía. Es importantísimo para el desarrollo socioeconómico de esta ciudad y de la provincia de Cáceres".

Entrega de una copia de la distinción del interés nacional a la vicepresidenta primera de la Diputación. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Trabajo en red

Tanto Gutiérrez como el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, se han mostrado orgullosos de que Plasencia haya logrado el interés nacional que, "desde luego, merecía", en palabras de García.

El subdelegado ha reiterado su apoyo para que la celebración mantenga y mejore su nivel, mientras que el obispo, Ernesto Brotóns, ha destacado especialmente que la distinción es "el testimonio de que, cuando nos juntamos un montón de instituciones a las que tengo que dar las gracias y aunamos esfuerzos y trabajamos en red, pues, las cosas salen bien".

Todas las instituciones han recibido este jueves en el salón noble del ayuntamiento una copia del expediente de la declaración y del expediente que han recibido en Madrid, de manos del ministro y la secretaria de Estado de Turismo, el alcalde y la edil del área, Belinda Martín.