Concierto y jura de bandera con 200 personas, en la Torre Lucía de Plasencia

Este sábado, desde las doce de la mañana, en la Torre Lucía de Plasencia, el Centro de Formación de Tropa número 1 (Cefot) llevará a cabo una jura de bandera para personal civil en la que participarán unas 200 personas y que estará abierta al público, que también podrá acudir para ver el acto.

Lo presidirá el Subdirector de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, general de brigada Melchor Jesús Martín Elvira.

Tradición

Además, como actividad previa a este acto, este viernes, a las ocho de la tarde en el teatro Alkázar, tendrá lugar un concierto de música militar, a cargo de la Unidad de Música de la Academia de Infantería de Toledo. La entrada será gratuita, hasta completar el aforo.

Presentación de la jura de bandera civil que tendrá lugar este sábado en Plasencia. / TONI GUDIEL

El ayuntamiento ha animado a asistir al concierto porque "ofrece a los ciudadanos la oportunidad de ver y participar en un acto solemne, cargado de simbolismo. Con este concierto, la ciudad celebra una tradición que ha vinculado a sus habitantes con las Fuerzas Armadas y permite disfrutar de un repertorio musical de carácter castrense en un entorno cultural emblemático".

Compromiso

Por su parte, el comandante militar de la provincia de Cáceres, Álvaro Cromer, ha destacado que la jura de bandera civil es «una ocasión única en la que los ciudadanos que así lo deseen puedan prestar su juramento o promesa ante la bandera de España, reafirmando un compromiso con España, con la Constitución y con los valores que nos identifican y que nos unen como pueblo».