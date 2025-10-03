Directores de centros educativos de Plasencia piden acabar con "el dolor que golpea a Gaza"

El jueves, fue el alumnado el que participó en una huelga para denunciar el genocidio en Gaza y pedir el fin de la violencia y, este viernes, directores y jefes de estudios de siete centros educativos de Plasencia han querido alzar la voz porque "no podemos permanecer en silencio ante el dolor que golpea a Gaza".

Han sido los directores de los institutos Pérez Comendador, Valle del Jerte, Parque de Monfragüe, Virgen del Puerto, Gabriel y Galán, Sierra de Santa Bárbara y el Centro de Educación Permanente de Adultos quienes se han concentrado en la puerta del Sol, con una bandera palestina, para leer un manifiesto.

Referentes para el alumnado

En el texto, señalan que "la educación no es neutral frente al sufrimiento humano. Somos referentes para nuestro alumnado y tenemos la responsabilidad ética de mostrar que la indiferencia nunca puede ser una opción".

Fotogalería | Imágenes de la concentración en apoyo a la flotilla en Plasencia /

Han subrayado que "el horror de la violencia que se ejerce sobre una población entera no puede justificarse por ningún acto previo. Ningún hecho, por terrible que sea, legitima la destrucción sistemática de un pueblo. Callar sería ser cómplices".

Sus demandas

Por eso, reclaman "a quienes ostentan responsabilidad política y social que actúen con la misma determinación: que rechacen con firmeza estos crímenes, que aíslen a quienes hoy convierten la vida civil de un pueblo indefenso en objetivo militar, y que impulsen un movimiento internacional de rechazo capaz de frenar la barbarie".

Los participantes han manifestado que creen "en la fuerza de la palabra, en la dignidad humana y en la obligación de sembrar paz desde las aulas. No queremos que nuestro alumnado herede un mundo en el que la violencia se normalice. Queremos que aprendan que hay momentos en que hay que pronunciarse, aunque duela, aunque incomode, aunque suponga ir a contracorriente. Y es que, generalmente, la neutralidad ayuda al opresor, no a la víctima".

Han terminado el manifiesto con unas palabras de Martin Luther King Jr: "La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes".