Lluvia de millones en Plasencia: contará con 11 para desarrollar proyectos hasta el 2030

Europa vuelve a ayudar a Plasencia para desarrollar actuaciones e inversiones que le permitan seguir creciendo. Este viernes, el ayuntamiento ha conocido la resolución provisional de la solicitud de 12,7 millones del plan EDIL, es decir, la Estrategia de Desarrollo Local, y el resultado ha sido tan bueno que la ciudad contará con 11.040.000 euros para llevar a cabo casi una treintena de proyectos.

En concreto, la Unión Europea aportará el 85%, un total de 9.384.000 euros, mientras que el ayuntamiento tendrá que poner 1.656.000 euros. Según ha explicado el alcalde, Fernando Pizarro, "tenemos que tener todo el dinero invertido en el 2030".

Consenso político

Se da la circunstancia de que los proyectos que el ayuntamiento presentó al plan EDIL salieron del consenso de todos los grupos políticos con representación municipal, PP, PSOE, Unidas Podemos y Vox. Este viernes, Pizarro, junto a los representantes de estos grupos, ha mostrado su satisfacción por la cantidad económica obtenida y ha explicado que, volverán a reunirse para acordar a qué proyectos dar mayor prioridad.

Todos los grupos del Ayuntamiento de Plasencia han acordado los proyectos del plan EDIL. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Los proyectos

Entre los previstos, se encuentra la ampliación de los aparcamientos del parking de La Isla; la reforma de la plaza Mayor; la adaptación de la Casa del Deán como espacio cultural y biblioteca municipal; nuevos aparcamientos en San Calixto y Miralvalle y la adecuación de las riberas del río en la zona de Eulogio González.

Pizarro también ha apuntado que "hay bolsa económica importante que está relacionada con el desarrollo industrial", otra para espacios deportivos y "una parte muy importante está relacionada con la ampliación de las zonas verdes y la mejora de las que ya tenemos".

Hasta que no se publique la resolución definitiva de la concesión de la ayuda, lo que Pizarro prevé que será en este trimestre, el ayuntamiento no podrá comenzar a licitar proyectos. Sin embargo, aprovechará este tiempo para ir decidiendo las prioridades.