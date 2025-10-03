Condena judicial
El pago a San Gil, en manos del gabinete jurídico del Ayuntamiento de Plasencia
El alcalde placentino afirma que la necesidad de cumplir el convenio firmado en 2018 se trasladó al departamento de Intervención
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ha condenado al Ayuntamiento de Plasencia a pagar a la Entidad Local Menor de San Gil lo que le debe por la recaudación de los tributos del Estado que le corresponden de 2018 a 2022, el alcalde placentino, Fernando Pizarro, ha señalado que "el asunto está en manos del gabinete jurídico para que ellos diriman".
La sentencia se puede recurrir ante el Supremo, pero solo por unos determinados supuestos. "Si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora". No obstante, Pizarro ha afirmado que tratará con el servicio jurídico "el siguiente paso".
A Intervención
Mientras, lo que ha apuntado es que los pagos pendientes a San Gil, en virtud de un convenio que se ha incumplido durante varios años, "siempre se han trasladado a la Intervención del ayuntamiento".
La cantidad que el Ayuntamiento de Plasencia adeuda a San Gil es de 68.935,68 euros, a los que, según la sentencia, habría que sumar los intereses por la demora.
