Dos policías que detuvieron a los investigados por el tiroteo en Plasencia reciben la cruz al mérito policial

La rapidez con la que dos agentes de la comisaría de la Policía Nacional en Plasencia detuvieron a las once personas investigadas por el tiroteo ocurrido el 30 de marzo en San Lázaro, en el que murió una niña de dos años, les ha valido una distinción, la cruz al mérito policial con distintivo blanco.

Se trata de Carlos López y Ángel Herrero y la han recibido en un acto organizado en el centro de Las Claras por el cuerpo con motivo del día de su patrón, el de los Santos Ángeles Custodios.

Tres cruces anteriores

El reconocimiento no es nuevo para estos agentes, ya que Francisco de Borja Martínez contaba ya con dos cruces al mérito policial con distintivo blanco y 135 felicitaciones públicas por intervenciones anteriores y Ángel Herrero, con otra cruz y 96 felicitaciones. Este último ingresó en el cuerpo en 2006 y Martínez, en 2007.

FOTOGALERÍA | Condecoraciones por el día de la Policía Nacional en Plasencia /

Junto a ellos, la médica forense María del Valle Naranjo ha sido distinguida con el ingreso en la orden al mérito policial con distintivo blanco, mientras que otros colectivos, empresas y ciudadanos a título particular han recibido menciones honoríficas. Entre ellos, el parque de bomberos de Plasencia, Protección Civil y la asociación de vecinos de Miralvalle.

Coordinación

Antes de recibirlas, el inspector jefe de la comisaría de Plasencia, Juan Manuel de la Cruz, que tomó posesión el 2 de junio, ha destacado la "fundamental labor" que realiza la Policía Nacional y ha renovado su compromiso de "garantizar el bienestar y la seguridad" de los placentinos.

De la Cruz ha subrayado que Plasencia sigue siendo "una de las ciudades más seguras de España" y también la "coordinación imprescindible" y colaboración con jueces y fiscales, resto de cuerpos de seguridad y sociedad civil.

Nuevos delitos

Por otro lado, ha advertido de que existen "nuevas tipologías delictivas" y delincuentes que a veces van "un paso por delante", pero ha afirmado que la Policía Nacional de Plasencia está comprometida con la formación y la suma de medios técnicos y "nuevas estrategias de prevención".

Todo para prestar atención tanto a los grandes delitos, como el tiroteo en San Lázaro o la detención del cabecilla de los Hilarios que se había fugado de la cárcel de Villanubla, en Valladolid, como a otros que "afectan a los ciudadanos de a pie", por ejemplo, los robos con fuerza o incendios de contenedores.