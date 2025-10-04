Por seguridad
Plasencia cierra durante cinco días el parque de La Isla para una nueva tala de grandes árboles
No se podrá acceder en horario de mañana, del 6 al 10 de octubre
El parque de La Isla de Plasencia permanecerá cerrado durante las mañanas del lunes al viernes de la próxima semana, del 6 al 10 de octubre. Es la segunda vez, en unos quince días, que la instalación cierra y el motivo es el mismo, la tala de grandes árboles.
Según ha informado el ayuntamiento, la UTE de jardines va a llevar a cabo un trabajo de apeo, lo que ya hizo los días 18 y 19 de septiembre.
Unas siete horas
El cierre está previsto entre las 7.45 y las 14.30 horas, por lo que se pide a los ciudadanos que respeten el cierre y no se adentren en el parque, sobre todo porque la medida se ha tomado para garantizar la seguridad de los usuarios.
Se da la circunstancia de que este verano han tenido lugar varias caídas de ramas de árboles. Entre finales de junio y julio, se produjeron tres y la última estuvo a punto de golpear a una familia que estaba cenando en los merenderos del parque.
Estrés hídrico
De hecho, una mujer quedó atrapada debajo de las ramas, aunque no resultó herida. El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, explicó entonces que la cantidad de lluvias registradas en el último año habían provocado la caída de ramas porque "los árboles tienen estrés hídrico debido a las altas precipitaciones y con las altas temperaturas se hinchan y se rompen".
Con la tala se quieren evitar nuevas caídas.
- Lluvia de críticas en Plasencia por la organización del concierto Sanguijuelas del Guadiana
- Una pareja de Plasencia denunciará al SES por 'negligencia' tras pasar su bebé 41 días en la UCI
- Un herido grave en un accidente de tráfico en Plasencia
- El último hortelano del mercadillo de Plasencia
- El cabecilla de los 'Hilarios' de Plasencia que protagonizó una fuga 'de película' en Valladolid, detenido por la policía
- Cambio de ubicación para Resotex este domingo en Plasencia
- El Ayuntamiento de Plasencia ‘blindará’ la plaza Mayor para los peatones durante los fines de semana
- Concierto y jura de bandera con 200 personas, en la Torre Lucía de Plasencia