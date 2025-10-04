Plasencia cierra durante cinco días el parque de La Isla para una nueva tala de grandes árboles

El parque de La Isla de Plasencia permanecerá cerrado durante las mañanas del lunes al viernes de la próxima semana, del 6 al 10 de octubre. Es la segunda vez, en unos quince días, que la instalación cierra y el motivo es el mismo, la tala de grandes árboles.

Según ha informado el ayuntamiento, la UTE de jardines va a llevar a cabo un trabajo de apeo, lo que ya hizo los días 18 y 19 de septiembre.

Unas siete horas

El cierre está previsto entre las 7.45 y las 14.30 horas, por lo que se pide a los ciudadanos que respeten el cierre y no se adentren en el parque, sobre todo porque la medida se ha tomado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Se da la circunstancia de que este verano han tenido lugar varias caídas de ramas de árboles. Entre finales de junio y julio, se produjeron tres y la última estuvo a punto de golpear a una familia que estaba cenando en los merenderos del parque.

Rama rajada este verano, en el parque de La Isla de Plasencia. / TONI GUDIEL

Estrés hídrico

De hecho, una mujer quedó atrapada debajo de las ramas, aunque no resultó herida. El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, explicó entonces que la cantidad de lluvias registradas en el último año habían provocado la caída de ramas porque "los árboles tienen estrés hídrico debido a las altas precipitaciones y con las altas temperaturas se hinchan y se rompen".

Con la tala se quieren evitar nuevas caídas.