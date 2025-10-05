Sucesor de Fernando Pizarro en Plasencia: ¿será David Dóniga su delfín?

¿Será el concejal David Dóniga el delfín de Fernando Pizarro, el futuro candidato del PP a la alcaldía de Plasencia? Sin duda, está en la lista de posibles sucesores, no en vano, lleva junto a Pizarro desde que consiguió su primera mayoría absoluta en el 2011, aunque antes, fue también presidente de Nuevas Generaciones.

Lo que ha disparado las alarmas y hace pensar que ha comenzado a prepararse para la sucesión es que Dóniga ha multiplicado su presencia en actos públicos, no solo junto al alcalde u otros compañeros del equipo de gobierno, sino también como representante institucional del ayuntamiento.

Representación institucional

Es cierto que es el primer teniente de alcalde y, por lo tanto, ante la ausencia de Pizarro, le corresponde a él este papel, pero en las últimas semanas, ha ejercido de representante municipal en presentaciones de actos que corresponderían a otras concejalías.

Como ejemplo, está la presentación del festival de Música Antigua de Plasencia, una cita sobre todo cultural, el pasado 18 de septiembre o, más recientemente, la feria de moda sostenible Resotex, del área de Comercio, el día 22.

El edil David Dóniga, en la inauguración de la feria de moda Resotex de Plasencia. / TONI GUDIEL

El concejal ha representado también al ayuntamiento durante toda la celebración de esta feria e, igualmente, en la celebración del Día de las Lenguas de Extremadura.

Más preparado

Además, ya no solo se limita a improvisar, sino que acude con discursos preparados previamente, lo que muestra su interés en hacer un buen papel para intentar estar a la altura de un alcalde difícilmente superable en cuanto a oratoria, fechas y cultura general, sin olvidar sus conocimientos de música -es maestro de esta disciplina- y de la Historia, artes y patrimonio de Plasencia, entre otros muchos.

Trayectoria

David Dóniga tiene actualmente 45 años, cinco menos que el alcalde, y lleva 22 afiliado al Partido Popular, desde el 2003. Nacido en Navalmoral de la Mata, es informático de profesión y, en 2005, fue elegido presidente de NNGG, cargo que ocupó hasta el 2012.

Dóniga, en la junta local del PP de Plasencia, junto a Pizarro. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Un año antes, entró en el ayuntamiento como concejal de Deportes e Innovación del equipo de gobierno de Pizarro, que le premió en la siguiente legislatura, la del 2015 a 2019, con las delegaciones de Fomento, Distritos y Comunicación.

En 2019, afrontando la tercera legislatura, Pizarro le dio las concejalías de Fomento, Distritos, Innovación y Comunicación, Interior y Entidades Locales Menores y le nombró primer teniente de alcalde.

Coordinador general del PP local

En paralelo, ha estado liberado durante la mayoría de las legislaturas, desde el 2015 y, en la actual, es portavoz adjunto y sus carteras son las de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación.

A su vez, hace tres años, fue nombrado coordinador general y portavoz del PP en Plasencia, uno de los cargos de relevancia dentro de la junta local.

Por todo este currículo y su lealtad a Pizarro, sin duda Dóniga tiene muchos puntos para convertirse en su sucesor.