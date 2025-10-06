Felipe González y Rodríguez Ibarra, en un seminario sobre grandes incendios en Plasencia

El centro universitario de Plasencia acogerá los días 14 y 15 de octubre el seminario Grandes incendios forestales: buscando respuestas, que contará con la participación del expresidente del Gobierno Felipe González y el expresidente regional Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que preside Fundceri (Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra), organizadora.

A lo largo de los dos días, habrá conferencias y mesas redondas, con expertos como Fernando Pulido, director del proyecto Mosaico y profesor del centro universitario placentino, dependiente de la UEx, así como Paco Castañares, exdirector de la agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

También asistirá José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, patrocinador del seminario y moderará una mesa la directora de El Periódico Extremadura, Marisol López del Estal.

La programación

En la inauguración, el día 14 a las cuatro de la tarde, participarán los expresidentes González e Ibarra, además del presidente de Acciona y el rector de la universidad extremeña, Pedro Fernández.

González e Ibarra, que estarán en Plasencia, con el fallecido Fernández Vara. / Lorenzo Cordero

A continuación, habrá una mesa redonda sobre grandes incendios forestales con González, el jefe de bomberos de la Generalitat de Cataluña, un catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida y el director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria.

Tras un descanso, la periodista y copresentadora del programa Espejo Público Lorena García dará una conferencia sobre la visión de España en llamas al otro lado de la pantalla.

El incendio de Jarilla

El miércoles 15, la jornada comenzará a las 9.30 horas, con una mesa redonda sobre la gestión del paisaje y las cargas de combustible, con dos ingenieros de montes, la directora forestal de ASPAVEL y el presidente de PEFC-Internacional.

Jorge Valiente

A las 11.30 horas, otra mesa redonda se centrará en la ordenación del territorio y la integración del paisaje y paisanaje, con el profesor Fernando Pulido y otros expertos, seguida de una conferencia sobre el gran incendio de Jarilla, con el coordinador del INFOEX del Valle del Ambroz, Valle del Jerte y La Vera y el jefe del retén de incendios de Navaconcejo.

El cierre

Ya por la tarde, a las 15.30 horas, el responsable de biomasa de Acciona Energía dará una conferencia sobre la planta de biomasa de Logrosán y, desde las cuatro, habrá charlas sobre los grandes incendios en la costa oeste americana y Europa, el sistema nacional de Protección Civil, las políticas de gestión de incendios en Portugal y las zonas estratégicas de gestión adaptativa de los incendios forestales.

Para finalizar, Paco Castañares hará un repaso a las conclusiones del seminario, que clausurará el expresidente Ibarra.